Бывший совладелец сети «ЕГАЗ» в Одессе, Вячеслав Чухно, по данным Youcontrol, числится в 10-ти компаниях руководителем, в 3-х бенефициаром и у 6-х основателем, за годы своей сомнительной деятельности накопил большие долги, а сейчас намерена оставить своих кредиторов с носом и уехать в Штаты.



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Вячеслава Чухно давно подозревают в контактах с организованной преступностью, а также в связях с российскими спецслужбами. Известно, что за три месяца до начала полномасштабного вторжения Чухно-Семикрас провел в столице страны-террористки около четырех недель.

Вернулся он оттуда явно с задачами вербовки за спортивной и церковной линией.

О тесном сотрудничестве с государством-агрессором свидетельствуют также связи Чухна-Семикраса с Василием Шестаковым – главой российской Федерации самбо и близким личным другом Путина.

Связи «бизнесмена» в Одессе также более чем сомнительны. Это, например, бывший скандальный прокурор Одесской области Олег Жученко , благодаря бездействию которого были оправданы пророссийские боевики, организаторы беспорядков в мае 2014 года. Кроме того, экспрокурора подозревают в связях с международной оргпреступностью, в частности он фигурирует в качестве подозреваемого по делу одиозного одесского бизнесмена Владимира Галантерника – последнего называют организатором преступной схемы в одесской мэрии. «Жученко – мой брат, родственник», – именно так представлял его Чухно. Именно Жученко обеспечивал Чухну-Семикрасу «крышу» и до сих пор продолжает поддерживать ее в силовых и судебных органах.

Силовой блок для захвата земель для станций «ЕГАЗ» Чухну-Семикрасу обеспечивал одесский криминальный авторитет Халид Мусаев . Сардаряна . исключено, что, сотрудничая со следствием, Чухно пытался прикрыть свои незаконные сделки, а также сотрудничество с государством-агрессором.

Еще один партнер Вячеслава Чухна-Семикраса – Дмитрий Тарановский , с которым они связаны из-за скандально известного ООО «Интерим сервис». Это предприятие фигурирует в деле об уничтожении одной из жемчужин Одессы - многострадальной Дачи Ашкенази, памятника архитектуры конца XIX века, расположенной на территории санатория имени Чкалова.





ВЫТЯГ ДАЧА АШКЕНАЗИ

С 1997 года "Интерим сервис", в котором Вячеслав Чухно-Семикрас занимает должность директора, несмотря на многочисленные долги, получило от АО "Галакси" и "Укрэнергии" право аренды двухэтажного нежилого здания памятника на 25 лет с правом выкупа. , что с 1992 года реальные бенефициары предприятия не менялись, а документы подписывал сомнительный авторитет из мира одесского футбола Петр Найда .

В 2017 году четвертьстолетний срок аренды истек, «бизнесменов» попросили на выход. Но они не ушли. Судебные тяжбы затянулись на годы. В это время арендатор игнорировал требования покинуть помещение. Государственное имущество, к тому же имеющее историческую и культурную ценность, таким образом довели до запущенного состояния. За годы «пользования», в результате незаконной перепланировки и ненадлежащего обслуживания, здание было разрушено на 75-80%. Поэтому санаторий Чкалова был вынужден обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

В 2021 году Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что никаких оснований занимать помещение дачи Ашкенази у компании «Интерим сервис» нет с 2017 года. Кроме этого, экспертиза установила, что хозяйство Чухно-Семикраса нанесло убытки на сумму в 6,23 млн грн. Еще 2,3 млн грн «Интерим» должен санаторию, в качестве невыплаченной арендной платы. Впрочем, реальный ущерб может быть гораздо больше – более 20 млн грн.





Судебные документы





К счастью, после многолетней борьбы памятник архитектуры все же окончательно вернули государству.

По оперативным данным правоохранительных органов, Чухно-Семикрас оказывает непосредственное влияние на телеграмм-канал «Ришелье» и сайт «Фигурант». С помощью этих ресурсов он не только пытается «обелить» себя, но и занимается черным пиаром, кибербулингом и кибератаками против тех, кто мешает ему в его сделках.

В частности, Чухно-Семикрас развернул черную пиар-кампанию против адвоката Игоря Курилко, представлявшего интересы санатория им.Чкалова по делу о возвращении Дачи Ашкенази в государственную собственность.

В марте 2023 года Киевский райсуд Одессы принял решение и установил факт недостоверности информации, размещенной на указанных ресурсах, в отношении адвоката Игоря Курилко . В решении указано 6 статей, выходивших на протяжении 2019-2022 годов, где размещены фото адвоката вместе с именем и фамилией и родом занятий. Курилко обратился в суд, потому что, по его словам, информация на вышеуказанных сайтах унижает его, вредит деловой репутации и позорит честь и достоинство. Кроме конкретных «фактов», в статьях были и обобщающие изречения по множеству уголовных сделок и открытого уголовного производства. Но суд не нашел ни одного обвинительного приговора или производства, где адвокату было бы поставлено в известность о подозрении. Судья пришел к выводу, что публикации содержат клевету и недостоверную информацию, выставляющую заявителя в негативном свете, что является нарушением его конституционного права. Ознакомиться с решением суда можно по ссылке .

В объяснении Чухно он указывает, что ему неизвестен Игорь Курилко и что он не выражал в сторону последнего образ чести и достоинства, но выше мы видим обратное.

Также журналист Ирина Гриб , которую в своих постах также Чухно-Семикрас постоянно упоминает в негативном и оскорбительном формате, комментирует эту ситуацию так:

«Этот оппонент отождествляет адвоката Курилко со мной, что недопустимо и при этом распространяет информацию обо мне, что не соответствует действительности. Этот фейсбучный воин в соцсети и возможно подконтрольных ему сайтах знает Курилко, а в органах полиции не знает».

Еще одна интересная страница по биографии Вячеслава Чухна-Семикраса – в 2021 году он сменяет фамилию. Так, в 2011 году Чухно женился на Бескостой Светлане Романовне. А 4 марта 2016 года Светлана Чухно сменяет фамилию на Семикрас.

В 2019 году Вячеслав Чухно и Светлана Семикрас расстаются – об этом есть решение Киевского районного суда. Но после двух лет «разлуки», пара снова «сходится». Уже в 2021 году Вячеслав Чухно и Светлана Семикрас снова заключают брак, причем мужчина берёт фамилию женщины – Семикрас.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины Чухно В.В. (Семикрас В.В. с 2021 года) неоднократно летал в Москву через Минск, а также автомобильным транспортом незаконно посещал Крым с территории России.















В России Чухно неоднократно имел контакты с представителями власти и спецслужбами России и, возможно, был завербован в 2016 году. По идее, именно с этим связано то, что накануне полномасштабного вторжения Чухно меняет фамилию и меняет все свои документы. При этом он сохраняет все свои контакты с РФ, занимаясь торговлей сжиженным газом, полученным на российской территории. Со своими контактами на территории РФ он общается с помощью Facebook, Телеграмма и приложения Threema.

В настоящее время Вячеслав Чухно-Семикрас подозревается в совершении преступлений по ст. 109 ч 1, 110 ч 2, 436-2 УКУ.

Согласно постановлению Приморского районного суда от 11 апреля 2024 года, Чухно-Семикрас входит в агентурную сеть спецслужб России, которые действуют на территории Украины и осуществляют разведывательно-подрывную деятельность.

Также Чухно контактирует с неустановленными представителями т.н. днр/лнр. В рамках расследования у него были проведены обыски, а следствие ходатайствовало об аресте имущества.

Сейчас Чухно-Семикрас пытается уехать в США и скрыться от кредиторов, правоохранителей и украинского правосудия.