Известный журналист-расследователь Максим Опанасенко до сих пор не прокомментировал скандал со своим фиктивным бронированием в ООО «Евро Таннелс» для уклонения от армии, о котором стало известно в начале декабря.

С тех пор он не предоставил никаких публичных объяснений, а наоборот – исчез из публичного пространства, не комментируя эту тему в соцсетях. Об этом пишет «Закон и бизнес».

СМИ установили, что Опанасенко формально трудоустроился менеджером по связям с общественностью в упомянутом ООО. Но числится там фиктивно, потому что другие сотрудники ни разу не видели его в офисе по ул. Предславинский в Киеве.

До этого журналист два года уклонялся от обновления данных в ТЦК. И сделал это только в мае 2024 года, после вступления в силу закона об уголовной ответственности за необновление данных. Тогда Опанасенко впервые поставили на военный учет, присвоив воинское звание «солдат».

Также СМИ установили, что официальные доходы семьи журналиста значительно меньше, чем имущество, которым она владеет.

«Опанасенко — не единственный активист, причастный к новому социальному явлению, которое в деловом мире получило название «шабунинг». Этот термин квалифицирует представителей гражданского сектора, которые, призывая других воевать и поддерживая мобилизацию, сами уклоняются от военной службы, избегают получения повесток, самовольно покидают части или фальсифицируют документы о своей якобы службе», – отмечает издание.

Напомним, что ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

По данным СМИ, от армии также уклоняются глава фонда «DEJURE» Михаил Жернаков, Орест Рудый, муж соучредительницы ЦПК Дарии Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения «Чесно» Александр Салиженко, журналисты Юрий Бутусов, Юрий Николов, Максим Савчук, главред издания «NV» Виталий Сыч, муж председателя Киевского офиса «Радио Свобода» Натальи Седлецкой Сергей Якоб и другие.