С января 2024 года миллионер Тарасов находится в официальном розыске, куда его объявила СБУ в Кировоградской области, но уже год правоохранители не дают никакой информации о его поиске и ходе расследования этого резонансного дела.



Также как сообщают СМИ Сергей Тарасов нанял лоббистов, чтобы они рассказывали в США о коррупции и вымогательстве в Украине.



