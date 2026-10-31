Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 1 по 7 листопада показує різке похолодання: максимальна денна температура впаде з +13° до +4°, а наприкінці тижня синоптики прогнозують опади.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про похолодання, і нові дані тільки підтверджують цю тенденцію. Дніпропетровщину з 1 по 7 листопада накриє різке похолодання: максимальна денна температура за тиждень впаде з +13° до +4°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +4° до +13°, а нічна — від +2° до +10°.

У неділю, 1 листопада, повітря вдень прогріється до +11°, уночі похолодає до +10°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 2 листопада, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +12°, а вночі опустяться до +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 3 листопада, очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +13° удень, вночі ж похолодає до +9°. Хмарність з проясненнями, опадів не буде.

У середу, 4 листопада, температура утримається на позначці +9° удень і +9° уночі. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, відчутно похолодає: вдень лише +6°, а вночі термометри покажуть +2°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 6 листопада, повітря прогріється до +7° удень, уночі ж похолодає до +3°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, очікується найхолодніший день тижня: удень лише +4°, уночі +2°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +13°, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, коли повітря прогріється лише до +4°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю та суботу.

Через відчутне похолодання наприкінці тижня варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п'ятницю та суботу, коли прогнозують опади, не завадить мати при собі парасольку, а водіям — бути обережнішими на дорозі через можливу слизькість.

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