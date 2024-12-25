Киевский окружной административный суд вынес решение об открытии производства по административному делу о полной проверке декларации ирпенского депутата Александра Пикулика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

"В Киевский окружной административный суд обратилась Общественная организация "За лучшую жизнь сегодня" с иском к Национальному агентству предотвращения коррупции о признании бездействия противоправным и обязательства совершить действия", - отмечается в документе.

В частности, речь идет об отказе НАПК отреагировать на многочисленные обращения активистов с требованием провести проверку декларации депутата Александра Пикулика.

Как известно, накануне активисты обнародовали расследование, в котором разоблачили незадекларированное состояние Пикулика.

В частности, депутат Ирпенского совета не задекларировал имущество стоимостью в сотни миллионов гривен. А большинство компаний Пикулика оформлены на его супругу Пуставскую, которая не указана в декларации депутата.

Кроме того, депутат не задекларировал драгоценные часы, оружие и элитный автопарк. В частности, Mercedes-Benz s63 AMG зарегистрирован на Пуставскую Галину Владимировну.

Автомобиль находится в постоянном пользовании Пикулика, а его стоимость составляет более десяти миллионов гривен. Именно на этом автомобиле с разрешения КОВА Пикулик во время войны 4 раза пересекал границу. Однако по запросу журналистов в администрации так и не смогли предоставить информацию о целях таких путешествий Пикулика.

Также ранее журналисты публиковали документы, согласно которым мать Пикулика потратила 32 миллиона гривен на покупку около 10 квартир в элитном ЖК Ирпеня. К тому же пенсионерка стала владельцем 3 коммерческих помещений в том же ЖК, что и жена Пикулика Пуставская. Их площадь – 250 м2, а стоимость – не менее 15 млн грн.

В общей сложности, по информации расследователей, на протяжении последних лет Пикулик приобрел около 40 объектов недвижимого имущества, элитные авто и приобрел многомиллионные уставные капиталы в нескольких фирмах. Значительно выросло и незадекларированное состояние его матери и жены.

Также Пикулик неоднократно попадал в скандалы. В частности, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. Позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпинских ресторанов.

Кроме того, его обвиняли в незаконном завладении ЖК "Центральный", принадлежавшем его бывшему партнеру. По данному факту продолжается расследование.







