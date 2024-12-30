Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без правок и комментариев.





Закупки беспилотников должны были бы стать примером эффективности и прозрачности. Вместо этого украинцы стали свидетелями, как пиар и некомпетентность министра обороны превращают критически важные решения в скандал.

Скандал вокруг закупок польских беспилотников FlyEye снова разоблачает глубокие проблемы в работе Министерства обороны, которым уже больше года руководит Рустем Умеров пишет сайт Деловая столица. Несмотря на громкие заявления о поддержке украинских производителей, реальные действия министра вызывают все больше вопросов. Вместо того, чтобы заняться изучением технических аспектов оборонных закупок и разобраться в реальных потребностях армии, Минобороны тратит ресурсы на создание положительного имиджа через пиар. Это свидетельствует о том, что Министерство обороны вместо укрепления коммуникации с гражданами, в очередной раз прибегает к информационным кампаниям, которые лишь подрывают доверие к нему.

FlyEye: дорогие, но критически необходимые

Отдельно следует остановиться на польских «крыльях», которые стали объектом критики как в медиа, так и в обществе. Полемику начал политолог Андрей Миселюк, который в своей статье поставил под сомнение целесообразность закупки FlyEye, аргументируя это их высокой ценой. Однако военные, которые используют эти беспилотники непосредственно на поле боя, категорически не согласны с таким подходом.

Как отмечает Карпюк Александр, военнослужащий и пилот FlyEye, эти «польские крылья» имеют уникальные возможности: они являются эффективными «охотниками» за российскими системами ПВО, такими как «Тор» и «Бук». Это чрезвычайно важные цели, ведь их уничтожение обеспечивает безопасность других подразделений, включая артиллерию и авиацию. Кроме того, стоимость этих вражеских систем измеряется десятками миллионов долларов, тогда как польские дроны, хоть и недешевые, обеспечивают возможность их уничтожения.



Заявления политолога о «заоблачной» стоимости польских дронов и одновременно «дешевизне» украинских аппаратов выглядят как классический пример манипуляции. Как свидетельствует военный, цена модернизации связи украинских «Фурий» часто превышает стоимость интеграции современных технологий в польские беспилотники. Более того, устаревшие системы связи на «Фуриях» делают невозможным их использование в сложных боевых условиях.





Рустем Умеров: недостаток компетентности и коммуникации

Несмотря на то, что полемика вокруг статьи Миселюка и закупок FlyEye добралась до социальных сетей и СМИ, настоящая проблема лежит значительно глубже. Министр обороны Рустем Умеров, который должен был бы объяснять обществу свои решения, продолжает демонстрировать нежелание вникать в технические детали и реальные потребности ВСУ. За более чем год в должности, Умеров не смог показать, что он достаточно компетентен, чтобы решать ключевые вопросы обороны.

Понимание технических характеристик боевых систем - это базовый уровень для человека, который отвечает за оборону страны. Однако в реальности мы видим совсем другую картину. Пока военные на передовой тестируют технику в условиях боя, министр и его команда занимаются созданием положительного образа через пиар, а не обеспечением реальной эффективности армии.

Что стоит на кону?

Война требует рационального использования ресурсов и быстрых, но точных решений. Украина не может позволить себе тратить средства на закупку техники только для галочки или из-за политического давления. Но еще хуже выглядит ситуация, когда министр обороны демонстрирует полное отсутствие понимания технических аспектов современной войны, одновременно тратя ресурсы на борьбу за имидж.

Вместо того, чтобы вести общество к конструктивному диалогу, мы видим информационные войны, в которых министерство пытается отбелить свои решения.