Об этом пишет сайт From-ua. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Коррупционные скандалы в Лукьяновском СИЗО стали предметом обсуждений. Новая информация показывает, как финансовые махинации превращают заведение в место незаконного обогащения. Инсайдеры прямо говорят, что в учреждении существует целый "рынок", приносящий огромные прибыли.

Руководство СИЗО, в частности, способно делать откаты в Минюст: ежемесячно поступает около 500 тысяч долларов - такова плата за непривлечение к ответственности и отсутствие проверок.

Заместитель начальника оперативного отдела Павел Лозенко и начальник учреждения Владимир Халавко оказались в центре очередного скандала. В Лукьяновском СИЗО заключенные могут приобрести почти все, что пожелают, а ценник на каждый товар или услугу устанавливает сам начальник Владимир Халавка.

Однако важно отметить, что такие процессы, вероятно, не ограничиваются несколькими людьми в руководстве. Начальник Владимир Халавка, используя свою власть, создал целую систему коррупционных схем, к которым привлечены не только чиновники, но и рядовые работники. Именно Халавка здесь ключевая фигура в процессе, он построил эту структуру в целях обогащения, применяя давление на всех, кто не поддерживает его "бизнес-планы". В такой ситуации работники, почти постоянно под его влиянием, оказываются просто заложниками обстоятельств.

Несмотря на официальный статус государственного учреждения, Лукьяновское СИЗО давно функционирует по собственным правилам. масштабом, фактически превращая заключение в коммерческое соглашение, где все решают деньги, и так называемая "крыша".

Что по ценам?

По информации из разных источников, в Лукьяновском СИЗО действует неофициальный "прайс-лист", шокирующий своим размахом. Хочешь получить мобильный телефон? Приготовь от 5 до 15 тысяч гривен – все зависит от модели. Но если во время обыска твой гаджет забрали, не расстраивайся - возврат будет стоить "всего" 5 тысяч гривен. А если хочешь пользоваться телефоном без страха конфискации, будь готов отстегивать еще 10 тысяч гривен ежемесячно.

Хочешь изменить условия содержания? Перемещение из тесной камеры у места обойдется в 2 тысячи гривен, а место в "комфортных" условиях стоит 1 тысячу долларов.

Настоящей "жемчужиной" в этом списке являются услуги, связанные с так называемой хозяйственной обслугой, более известной среди заключенных как "козлятня". - увольнение под видом мобилизации на войну. отправятся.Стоимость такой "услуги" составляет 3 тысячи долларов, и она активно используется, несмотря на свою циничность и очевидную противозаконность.

Хочешь только числиться и ничего не делать? Это удовольствие стоит дороже – 4 тысячи долларов.

Список на таких "плюшках" не заканчивается. Алкоголь? Литр "тянет" на 3-5 тысяч гривен. Наркотики? За 1500 гривен можно приобрести 0,25 г метадона. Если же кто-то хочет организовать длительное свидание с развлекательной программой, которая включает алкоголь и наркотики, то за это придется выложить от 500 до 1000 долларов.

Еще одной абсурдной "услугой" в списке есть разрешение на ремонт собственной камеры. Заключенный, желающий хотя бы немного улучшить условия своего пребывания за решеткой за свой счет, должен заплатить 10 тысяч гривен только за согласие руководства на проведение этих работ.

Кажется, что для персонала изолятора основным источником дохода стали заключенные, а не нанимающее их государство. Разве это не подрывает самую сущность системы? Такие факты заставляют задуматься: как долго общество будет терпеть эти очевидные проявления коррупции и безнаказанности в системе, которая должна служить закону, а не собственным интересам отдельных лиц.

Свежие данные о деятельности Павла Лозенко, заместителя начальника оперативного отдела, и Владимира Халавко, руководителя учреждения, еще раз подтверждают глубину кризиса в пенитенциарной системе Украины. Что происходит за стенами Лукьяновского СИЗО? Ответ на этот вопрос редко радует. Заключенные и их родственники открыто заявляют о коррупционных схемах.

Цены выглядят абсурдно высокими, но еще абсурднее то, что вся эта система существует, а также то, что она существует при молчаливом согласии руководства учреждения. Павел Лозенко и Владимир Халавко, имена которых неоднократно фигурировали в скандалах, пока остаются на своих должностях, хотя их деятельность уже стала символом кризиса.

Как следствие, пенитенциарная система Украины напоминает коммерческий проект, где место справедливости занимает цена вопроса. Возможно, именно такая коррупционная модель позволила Лозенко и Халавке избегать ответственности. Вспомнить хотя бы скандал с распитием алкоголя в кабинете Лозенко вместе с заключенными женского корпуса или печально известное избиение Сергея Русина, которое стало следствием алкогольной "вечеринки".

Как тюремный рынок влияет на систему?

Такие коррупционные схемы не только экономически невыгодны для государства, но и ставят под угрозу безопасность и дисциплину. Когда заключенные покупают привилегии или наркотики, это порождает конфликты между ними, создает риски для работников и усугубляет социальное неравенство даже в местах лишения свободы.

В этой истории присутствует большое количество риторических вопросов, и они, к сожалению, остаются открытыми. Почему такие схемы существуют годами, невзирая на постоянные скандалы? Кто на самом деле управляет процессами в тюрьме: государство или те, кто действуют в тени, оставаясь невидимыми? И самое главное – готовы ли мы признать, что такая коррупция является не исключением, а правилом?

Искоренение коррупции в пенитенциарной системе - это вызов для государственной политики, который нуждается в системном подходе, реформах и, возможно, даже полной перезагрузке системы.

Коррупция в Лукьяновском СИЗО – это не только проблема одного заведения. Это отражение кризиса ответственности и управления по всей пенитенциарной системе Украины. И пока такие схемы будут оставаться безнаказанными, любые заявления о реформах будут выглядеть только формальностью.