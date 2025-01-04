"Укрпочта" ввела обязательные благотворительные взносы, отправляемые в частный фонд, связанный с бывшим министром экономики Миловановым.



Об этом сообщает депутат Южанина.



По ее информации, государственный оператор при оплате услуг по доставке посылок дополнительно включает 1 гривну как благотворительный взнос на нужды ВСУ в благотворительный фонд "Киевская школа экономики". Отказаться от взноса невозможно.



Стоит отметить, что этот университет частный и получает финансирование, в том числе из западных грантов.



"Корпорация "Киевская школа экономики" Милованова Тимофея Сергеевича, одновременно являющегося Председателем правления этого благотворительного фонда.



Тимофей Милованов – экс министр экономики, а сейчас действующий внештатный советник руководителя Офиса президента.

По оценке Южаниной, фонд таким образом получит не менее 50 млн. гривен в год. Она призывает правоохранительные органы начать расследование.



