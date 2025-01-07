Есть основания предполагать связь Семена Кривоноса с фигурантами дела "Энергоатома", в том числе с владельцами ООО "Инновационные технологические продукты", подозреваемой в поставке оборудования по завышенным ценам.



На это обратил внимание журналист-расследователь Владимир Бойко, пишет УНН.

Речь идет об уголовном производстве в отношении этаких Самоткала Эдуарда Викторовича, Лысенко Дмитрия Васильевича, Кима Виссариона Владимировича в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества при злоупотреблении служебным положением. Напомним, что Ким - бывший глава НАК "Энергоатом", а Самоткал - владелец компаний, поставлявших "Энергоатому" оборудование по завышенным ценам. В отношении Самоткала осуществляется специальное судебное производство. Самоткал скрылся от правосудия. Но его компании, записанные на его жену Руслану, работают до сих пор.

Никто не привлечен к ответственности. У НАБУ нет вопросов.

Бойко предполагает, что это результат связи Кривоноса с Самоткалом. Дело в том, что бизнесами Самоткала руководит супруга главы НАБУ Семена Кривоноса, Галина Польшинская.

Журналист узнал, что история взаимодействия Самоткала и семьи Польшинских началась еще в 90-е годы, когда бабушка Галины Польшинской работала на "Криворожском железорудном комбинате", контролируемом преступной группировкой, к которой принадлежал Самоткал. И с тех пор представительницы семьи Польшинских, среди которых и Галина, стали появляться на должностях в разных предприятиях, связанных с Самоткалом.

Что Галина Польшинская является женой Семена Кривоноса можно легко убедиться заглянув в его декларацию. Именно она руководит ООО " Инновационные технологические продукты " ("Интехпро"), принадлежащее Руслане Самоткал.

Также Польшинская указана руководителем таких структур Самоткачей: DAAR company sro (Чехия) (с 19.09.2015 по 22.02.2017) и Business Perspective Alfa, sro (Чехия) (с 06.10.2015 по 21.02.2017) — что видно за.

Эдуард Самоткал – под следствием, с 2017 года в розыске. Его жена Руслана владеет его кампаниями, по крайней мере, одну из которых подозревают в коррупционных сделках. Руководителем этих компаний указана супруга Семена Кривоноса, главы важнейшей антикоррупционной структуры. Это факты. Напомним, ВАКС зарегистрировал дело "Энергоатома" еще 25 мая 2020 года. Уже тогда Самоткал проходил как обвиняемый. Уже тогда Польшинская отметилась по связям с его фирмами. А Семен Кривонос стал главой НАБУ с 6 марта 2023 года. Итак, Кривоноса назначили тогда, когда дело против Самоткала уже началось, а Польшанская уже руководила тем же "Интехпро".

"Но 6 марта 2023 года криминальный авторитет Эдуард Самоткал вытащил, поистине, счастливый билет: директором НАБУ стал мужчина и зять его доверенных лиц. После чего так называемые антикоррупционные активисты мгновенно втянули языки в свои задницы и больше не интересуются, почему НАБУ до сих пор не помог в Украине расхититель средств Южно-украинской АЭС и даже не задержало сообщников Самоткала – мать и дочь Польшинских.





Ну, а в благодарность за это Кривонос не замечает, как "антикоррупционные активисты" разворовывают Вооруженные Силы Украины и приказал закрыть уголовное производство в отношении бывшего председателя НАПК Новикова и устроившего фиктивное прохождение военной службы солдату Шабуойну бывшего заместителя председателя НАПК Сытника"..

То есть назначение Кривоноса произошло при явном конфликте интересов. Почему связи его жены с бизнесом подозреваемого Самоткала были проигнорированы — вопрос отдельный. Как бы то ни было, в этом свете становится очевидно, что Кривоноса главой НАБУ назначили незаконно. Что с этим делать? По меньшей мере, уволить его с должности. Это показало бы реальную готовность государственной системы к самоочищению.