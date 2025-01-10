Детектив Национального антикоррупционного бюро Тимур Аршавин сбежал из Украины в Румынию. В октябре 2024 года он пересек границу вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.



Об этом пишет сайт УНИАН.

Об этом сообщают телеграм-каналы и СМИ со ссылкой на собственные источники. Также в facebook-группах бывших румынских пограничников пишут о многочисленных беглецах-уклонистах из Украины, в том числе из правоохранительных органов.

В одном из таких пабликов упоминается и Аршавин. Эта информация подтвердилась также благодаря соцсетям и декларациям, которые у детективов НАБУ открыты.

В настоящее время руководство НАБУ не комментировало эту ситуацию, которая может выглядеть как деградация антикоррупционного органа или как государственная измена.

«Кто знает, может, завтра Аршавин будет раздавать интервью россиянам, как когда-то пограничник из Закарпатья, который осенью 2023 года бежал в Венгрию и оказался агентом российских спецслужб. Может, детектив Аршавин отбыл в долгосрочную европейскую командировку с разрешения работодателя? Что вообще за беспорядок происходит в НАБУ и почему оттуда бегут люди?» – пишут СМИ.