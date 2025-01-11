Во время часа вопросов к правительству депутат от фракции «Голос» Инна Совсун, входящая в энергетический комитет Верховной Рады, отметила, что комитет получил письмо от представителей Еврокомиссии и Посольства США, в котором выражается обеспокоенность тем, что в публичном пространстве появляется информация, что вроде бы и те, и другие поддерживают проект по достройке энергоблоков на ХАЭС.

Об этом пишет сайт Антикор. Публикуем текст без поправок и комментариев.

«На самом деле такой поддержки нет. Они хотели бы в дальнейшем избежать таких манипуляций», – отметила депутат.

А это заявление было сделано на основании письма советника Представительства ЕС в Украине по вопросам энергетики Торсена Уоллерта.

Письмо и его перевод на украинский прилагаются.

«Как сообщалось, на этой неделе в повестку дня Рады внесен законопроект о строительстве энергоблоков 3, 4 Хмельницкой АЭС.

(№11146).

РБК Украина сообщает об этом законопроекте, как изложено ниже (в английском машинном переводе).

К сожалению, создается впечатление, что ЕС поддерживает этот законопроект. Это не соответствует действительности. ЕС никак не проверял этот законопроект и потому не в состоянии его поддержать. ЕС также не может финансово поддержать строительство блоков 3, 4 Хмельницкой АЭС, как иногда утверждается в украинских СМИ.

В украинских СМИ широко сообщалось, что законопроект №11146 представлен в Совет без действительного технико-экономического обоснования (ТЭО) и на основе сметы расходов на 2018 год, которая содержится в 579 постановлении КМУ от 26.07.2018. Они уже явно устарели.

В контексте этого законопроекта мы обеспокоены тем, что у НАЭК «Энергоатом» до сих пор нет функционирующего Наблюдательного совета, хотя все его члены были избраны Номинационным комитетом, где Представительство ЕС принимает участие как наблюдатель, еще в июне 2024 года. Так продолжалось.

Отсутствие корпоративного управления в НАЭК «Энергоатом», отвечающее требованиям ОЭСР, вызывает беспокойство, и мы убеждены, что никакие решения с большими финансовыми обязательствами для НАЭК «Энергоатом» не должны приниматься его текущим руководством до того, как Наблюдательный совет компании начнет полноценно. работать.

Поскольку Соединенные Штаты также упоминались в украинских СМИ в поддержке этого законопроекта №11146, я отмечаю, что в качестве специалиста по экономическим вопросам осветлю эту тему в Посольстве США для информации.

С наилучшими пожеланиями, Торстен».