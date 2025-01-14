Александра Устинова, народная депутат, которая в последние дни активно атакует Агентство оборонных закупок (АОЗ) возможно преследует только собственные амбиции.

Об этом пишет сайт Цензор.Нет, сообщают Акценты.



У Марины Безруковой через две недели завершается контракт на руководство Агентством оборонных закупок. Но спокойного завершения ее работы очевидно не будет. Однофракционка Рустема Умерова, Народная депутат Украины Александра Устинова, активно претендует на ее место и уже начала грязную информационную атаку.

В своем тексте Устинова заявила, что АОЗ якобы манипулирует данными о закупках оружия. Основная ее «сенсация» – то, что агентство считает не деньги, а количество контрактов. Звучит громко, но это – полная ложь. Ответ АОЗ прост: «Мы считали именно в деньгах. Другого подхода просто не может быть».

Манипуляции Устиновой не просто нечестны, они показывают ее некомпетентность. Как можно претендовать на руководство столь важной структурой, не понимая базовых принципов ее работы? Кажется, что у нее большее желание сводить счеты, чем работать для страны.

Действия Устиновой – это не только попытка дискредитировать Безрукову, но и очередная волна интриг, исходящая от ее покровителя – министра обороны Умерова. Именно он, казалось бы, должен обеспечивать прозрачность оборонных закупок. В 2024 году из-за его решения 23 миллиарда гривен ушли через польского посредника.

Эта ситуация – только вершина айсберга. Устинова и компания понимают, что 300 миллиардов гривен, которые будут проходить через АОЗ - слишком лакомый кусок. И они готовы ради этого действовать грязно.

Одновременно с атаками на АОЗ Устинова демонстрирует свои дорогие вкусы, трудно объяснимые ее официальными доходами. Она была замечена с украшением Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra, стоимость которого составляет €4300, пишет сайт Informator .

Телеграмм-канал "Украина Сейчас" первым обратил внимание на неоднозначный выбор украшения, которое политик надела на эфир. В СМИ написали свой отзыв:

"Подвеска Van Cleef Vintage Alhambra за €4300: в эфире телеканала "Рада" глава фракции "Голос" Александра Устинова "продемонстрировала" дорогостоящее украшение. Видимо, может себе позволить...",- прокомментировали корреспонденты.

На замечания в соцсетях Устинова отреагировала в шутку, назвав украшение "подделкой за $20" и отметив, что получила ее в подарок от подруги. Однако пользователи обратили внимание, что нардепка не предоставила никаких доказательств, которые могли бы подтвердить ее слова.

Таким образом, стиль жизни Устиновой вызывает логические вопросы о том, действительно ли она борется за прозрачность, или только пытается обеспечить себе доступ к новым источникам дохода.

А четверговое заседание комитета Верховной Рады станет очередным полем боя. Безрукова готова открыто отвечать на все вопросы, ведь скрывать ей нечего. В отличие от тех, кто вместо фактов выбирает потоки манипулятивной грязи.