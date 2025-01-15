Шокирующая правда о мошеннице, которая обогатилась во время войны на 500 000 долларов США и обманула государство на миллионы! Узнайте, как она использовала поддельные документы и опасные средства, ставя под угрозу здоровье людей.

Об этом пишет сайт Акценты.

Уже в СМИ неоднократно упоминалась о мошеннической деятельность Миколюк Ольги, начинавшей свою карьеру обычным продавцом на рынке. В дальнейшем, устроившись в компанию «ХИМПРОЕКТ», она обокрала предприятие и двоих владельцев, своровав у них идею, технологии и рецептуры моющих и дезинфицирующих средств. В дальнейшем Миколюк создала множество компаний, которые занимались только обманом своих покупателей.

Как подтверждение — реализуемая «схема», благодаря которой мошенница и ее «ХИМПОСТАЧ» присвоила государственные деньги во время тендерных закупок АО «УКРПОЧТЫ» на общую сумму более 2,7 млн. гривен. Суть указанной схемы заключалась в том, что Ольга поставляла сомнительные по качеству антисептики по завышенной цене, а именно 740,00 грн. за один литр средства, это 27,15$.

Но и этого ей стало мало. Безумствуя от того, что смогла избежать наказания и пользуясь началом военной агрессии рф, Миколюк на своей странице в Facebook активно стала продвигать себя и начала искать новые схемы для своего обогащения. Она начала делать репосты от благотворительных фондов и размещать свои фото с активностями, к которым вообще не была причастна.

Также журналистам удалось найти очень интересную историю о Миколюк и российском блоггере Александре Тверском относительно их общей волонтерской деятельности .

Как стало известно из рассказа ее подруги, журналистки Нади Бучинской, Миколюк предложила Александру Тверскому переехать из россии к ней в квартиру. Пожалуй, ей очень хотелось на этом пропиариться. Сначала между ними были очень теплые отношения. Затем Ольга открыла и предоставила Александру свою личную банковскую карту, на которую Тверской собирал донаты для волонтерской деятельности. В то время на странице в Facebook Миколюк и сама начала активно продвигать свою деятельность и дополнительно собирать деньги на свои личные банковские карты для волонтерской деятельности. Но в конце концов они что-то не поделили с Тверским и Ольга стала открыто винить своего сожителя в растрате денег не по назначению. Неизвестно сколько еще таких банковских карт открывалось мошенницей Миколюк и куда тратились деньги от волонтеров, но информация о сборах средств на личные банковские карты Миколюк время от времени появляется на ее странице в Facebook.

Указанные факты наводят на мысль, что «псевблаготворительность», которую Миколюк пытается представить своим подписчикам в социальных сетях, как помощь Вооруженным силам, оказывается банальным способом заработка.​ А это уже вопрос криминальной ответственности: согласно ч.3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, а именно использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного состояния, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

При этом, во время войны,​ мошенница Миколюк сумела приобрести несколько привлекательных киевских объектов недвижимости, хотя до войны у нее не было средств для таких покупок.

Согласно реестру имущественных прав семья Ольги купила в феврале 2024 года столичную квартиру общей площадью 73,5 м. кв. в ЖК "Dibrova Park" по адресу: г. Киев, ул. Некрасова Виктора 12-А. Рыночная стоимость такой квартиры составляет около 150 000 долларов США.

Также в июле 2024 года Миколюк приобрела еще и коммерческую недвижимость по адресу: г. Киев, улица Руданского Степана, № 4-6 общей площадью 119,8 м кв. за заниженной ценой 358 000 грн. за объект, но здесь есть определенный нюанс: ее стоимость согласно мошеннической оценке в 2024 году составила всего 3000 грн. за 1 кв. м. (72$). А такое бывает только в сказках и в договорных документах мошенницы Миколюк.

В частности, проанализировано договор купли-продажи и сайты продажи недвижимости, из которых установлено, что коммерческая стоимость 1 кв. м. по указанному адресом составляет минимум 1 045 $. То есть рыночная стоимость этого объекта должна составляет около 126 000 долларов США, а не 8 500 долларов США как указала мошенница Миколюк в своем договоре.

То есть, при покупке указанной коммерческой недвижимости мошенница Миколюк подделала оценку объекта и цену договора на приобретение помещение в 15 раз, чтобы не платить налоги государству.

Но и это еще не все: продолжая легализовать свои состояния, полученное мошенническим путем, Миколюк осуществляет еще одну покупку недвижимости в г. Киеве трехкомнатной квартиры, по адресу: ул. Черниговская, 8-В, кв.79., стоимость которой на сайтах по продаже квартир достигает около 125 000 $.

Подытоживая вышеупомянутые покупки недвижимости только в 2024 году, осуществленные Миколюк нетрудно подсчитать, что их суммарная стоимость составила около 500 000 долларов США. Возникает вполне закономерный вопрос, каким бизнесом занимается Миколюк, дающий такие сверхприбыли и позволяющий свободно инвестировать в недвижимость такие суммы.

И это несмотря на то, что у Миколюк уже есть судебный приговор за подделку документов, но она не делает никаких выводов и далее продолжает использовать повсюду нелегальные схемы.

Итак, как видим, нарушать закон подделывая документы, обворовывать государство и частные компании — это смысл ее жизни.

Надеемся, что информация, касающаяся похищения государственных средств в больших размерах, совершенная Миколюк Ольгой и ее ООО ПП «ХИМПОСТАЧ» (код 38765465) заинтересует правоохранительные органы и Государственную налоговую службу Украины.