Киевский районный суд Одессы выдал новое решение о проведении обысков у компаний, работающих в Одесском порту. Это решение фактически стало продолжением предварительного определения такого же содержания, которое заблокировало деятельность десятков предприятий, добросовестно уплачивающих налоги. Новое определение действует до 3 февраля. Компании не могут работать с 19 декабря 2024 года.



Об этом пишет сайт КП.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ), которые фактически производят арест имущества, хотя и имеют разрешение только на обыски, в личных разговорах заранее предупреждали о согласованном внесудебном решении по блокированию работы предприятий.

Предприниматели утверждают, что правоохранители превышают свои полномочия. К примеру, ООО "АТТОЛЛО ГРАНУМ" занимается исключительно услугами перевалки и не имеет никакого отношения к праву собственности на сами грузы. В результате действий правоохранительных органов грузы и даже доставляемый им автотранспорт заблокирован. Права владельцев грузов на распоряжение имуществом пренебрегают. Деятельность компании контролируется постоянно государственными органами, включая БЭБ, Таможню и Налоговую.



Десятки предприятий терпят огромный финансовый ущерб и планируют подать в суд на правоохранительные органы. Предприниматели подозревают, что блокировка работы компаний связана с давлением на агрохолдинг GNT Group из-за его конфликта с кредитором Argentem Creek Partners.

По словам предпринимателей, правоохранители, в частности БЭБ, могут действовать в сговоре с Argentem Creek Partners, что превращает их в участников рейдерского захвата и информационной кампании против GNT Group.

В то же время, компания Sunolta, которой принадлежит ООО "АТТОЛЛО ГРАНУМ", не имеет отношения к GNT Group или конфликту, но стала объектом медийной атаки после официального обращения в АСР с предложением по выкупу долга, чтобы продолжить спокойную бизнес-активность.

Участники рынка утверждают, что действия Argentem Creek Partners направлены на удовлетворение интересов неназванной третьей стороны, заинтересованной в контроле над Одесским портом и, в частности, получением активов, как GNT Group, так и Sunolta.

Иначе объяснить действия Фонда невозможно, ведь компания Sunolta неоднократно заявляла и заявляет сейчас о готовности к переговорам, но не готова взять все финансовые потери из-за войны на себя – тогда бизнес будет просто уничтожен, а более тысячи сотрудников потеряют работу. Sunolta планирует обращение в суд в целый ряд СМИ с целью прекращения черной PR-кампании, инициированной ACP.

Напомним, на прошлой неделе представители компаний, работающих в Одесском порту, дали большую пресс-конференцию в Интерфаксе по блокированию их работы и подчеркнули, что потери каждой из компаний достигают 750 тысяч гривен в день. Такие финансовые потери компаний оказывают непосредственное влияние на их возможность платить налоги в бюджет и зарплату работникам.

На пресс-конференции было заявлено, что никаких следственных, розыскных действий детективами БЭБ не проводится. Компании уже направили жалобу в Офис Президента, Офис Генерального прокурора, БЭБ Украины, ГБР Украины и Совет по поддержке предпринимательства Украины, но реакции не получили.