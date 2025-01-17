Давний скандал вокруг народного депутата Степана Ивахива набирает обороты. Верховный Суд Украины отправил на повторное рассмотрение дело, в котором нардеп Ивахив подозревается в злоупотреблении правом в деле о наследстве своего бывшего бизнес-партнера Игоря Еремеева.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда Украины, пишет РБК-Украина в расследовании «Бизнес-империя Континиум».

Юридическое противостояние между вдовой Игоря Еремеева, Татьяной, и Степаном Ивахивым продолжается девять лет. Предметом их спора является доля в 25% в топливно-промышленном холдинге «Континиум». Еремеев, как владелец этой части и основатель холдинга, оставил ее после своей смерти без завещания. В 2021 году, как пишут СМИ, Степан Ивахив фиктивно расстался со своей женой с целью передать ей упомянутую часть в качестве компенсации.

Поводом для нового витка судебных исков стала кассационная жалоба Татьяны Еремеевой на решение судов первых инстанций. Верховный Суд удовлетворил эту жалобу, отметив, что Ивахив мог использовать правовые уловки, чтобы избежать передачи части активов семье покойного партнера.

Суд отменил предыдущие решения в пользу Ивахива, назвав их такими, что содержат «серьезные процессуальные нарушения». Ивахив в частности давал противоречивые показания: сначала заявлял о нотариальном оформлении соглашения о расторжении брака, затем утверждал о простой письменной фиксации, так и не предоставив Верховному Суду копию договора.

Своим решением Суд отметил необходимость нового рассмотрения дела с акцентом на возможном злоупотреблении правом нардепом Ивахивым, чтобы обеспечить справедливость для всех сторон спора.

Степан Ивахив – не единственный, кто пытается остранить семью Еремеевых от распоряжения активами «Континиума», напоминает журналистское расследование РБК-Украина «Бизнес-империя «Континиум». Что стоит за ожесточенными баталиями за наследство Еремеева». В многолетней судебной волоките принимает участие еще один экс-партнер Игоря Еремеева, а именно бизнесмен Сергей Лагур. Вместе Ивахов и Лагур создали траст для совместного управления холдингом, в котором Татьяна Еремеева и ее дети остаются только на правах бенефициаров.

Журналисты издания также восстановили схему, согласно которой Ивахов и Лагур вывели 25% доли наследства Еремеева на свою пользу.



