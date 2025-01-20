Центр противодействия коррупции заявляет о масштабных схемах хищения средств, выделенных на оборонные закупки. Председатель правления организации Виталий Шабунин опубликовал детали, изобличающие многомесячные попытки чиновников уничтожить независимость Агентства оборонных закупок (АОЗ).

Об этом пишет сайт Ukrrudprom.





Главные факты:

Девятимесячная волокита с созданием наблюдательного совета АОЗ завершилась незаконными изменениями в устав, которые фактически ликвидировали независимость Агентства.

Сумма закрытых оборонных закупок превышает 490 млрд грн , часть которых, по данным ГПК, используется для личного обогащения чиновников.

Хищение через пограничную службу достигает 59,9 млрд грн , значительная часть этих средств попала в польскую компанию Lechmar , оказавшуюся в фокусе расследований ЦПК.

Наказание уже началось

Госсекретарь МВД Алексей Тахтай получил подозрение по делу о хищении средств. По словам Шабунина, это первый, но далеко не последний шаг в расследовании.

"За воровство на оружии присядут не только сегодняшние "тахтаи", но и новые "аваковы". Даже если это займет несколько лет", - подчеркнул Виталий Шабунин.

Контекст

Несмотря на попытки слияния АОЗ с другими структурами и попытки назначения "ручных" руководителей, Центр противодействия коррупции продолжает разоблачать преступления в сфере оборонных закупок. Расследование компании Lechmar и ее роли в схемах по ГНСУ продолжается.

Источник: Виталий Шабунин на Facebook

Почему это важно

Коррупция на оборонных закупках во время войны является не только преступлением против государства, но и прямой угрозой безопасности украинских военных. Общественность и антикоррупционные организации призывают к прозрачности и неотвратимости наказания.