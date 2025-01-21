К такому выводу пришли журналисты, проанализировав контент бывшего военного и ютуб-блогера Игоря Лапина.

Об этом пишет сайт lenta.ua

Журналисты сайта считают, что Лапин может входить в так называемый «экспертный пул» экс-президента Петра Порошенко и его партии «Европейская Солидарность». По крайней мере, это вытекает из его крайне частого появления на телеканалах «Сивочолог гетмана», и в СМИ, которые контролирует Порошенко.

Заглавия и содержание контента ютуб-канала Лапина, по мнению авторов материала, очень напоминает методики политтехнологов Порошенко. Вот только несколько кричащих названий: «Клоунов не меняйте. Луценко: Зеленский и Ермак – преданность», «Верховный асфальтоукладчик». Как Ермак и слуги пр..ср..ли оборону», «Наговорил (о Зеленском). Будет самосуд, если нет правосудия», «Кровавый ничтожество (о Зеленском)», «Облом Ермака», «Так выглядит несостоятельность. Несостоятельность Зеленского ужасает». Около 100% калька риторики порошенковских СМИ и спикеров.

Впрочем, журналисты считают, что Игорь Лапин работает не только на Порошенко. По их мнению, выливая каждый день грязь на военно-политическое руководство Украины и обвиняя ее в проигрыше войны, «военный эксперт» Лапин может помогать роспропаганде. Ведь российским пропагандистам достаточно просто зайти на его ютуб-канал, взять фрагмент с любого видео и показать по российскому телевидению – как украинцы не любят свое руководство.

Авторы материала отмечают, что после такого считать Игоря Лапина «военным экспертом» никак нельзя, как и считать его экспертом вообще. Блогер, который своими действиями помогает врагу, должен претендовать не на внимание украинской аудитории, а на внимание украинских правоохранительных органов. Благо в последнее время спецслужбы и правоохранители активно занялись теми, кто так или иначе «льет воду на мельницу кремля».

Таким образом, по мнению журналистов, обслуживать Порошенко – может стать вершиной медийной карьеры Лапина, если его не будет волновать тот факт, что в свое время «седовласый гетман» активно зарабатывал на войне, торговал с временно оккупированными территориями и подписал с путиным капитулянтские. сделки». В итоге журналисты задаются вопросом, нужен ли Украине и украинцам такой «военный эксперт», как Игорь Лапин? Вопрос, очевидно, риторический.