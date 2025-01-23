Использует админресурс для уничтожения успешных бизнесов: в Черниговской области депутаты облсовета обратились к Президенту Зеленскому из-за произвола нардепа от группы «Доверие» Бориса Приходько. Скандальный парламентарий из-за подконтрольных судей атакует крупные аграрные и промышленные предприятия региона, через которые хозяйство «Земля и Воля» и производитель пожарной техники «Пожмашина».

Об этом говорится в материале , вышедшем 22 января на канале политолога Алексея Голобуцкого, сообщает сайт Экономические новости.

Борис Приходько – фигурант давнего уголовного дела о хищении средств Аграрного фонда. По информации Генпрокуратуры, именно он по предварительному сговору с председателем правления фонда Александром Кирилюк и Денисом Бугаем, приближенными к клану Януковича, завладел почти 3 млрд грн.





Дело Приходько о хищении средств "Аграрного фонда"

Приходько на 2 месяца оказался в СИЗО, но вышел под залог в 200 млн, а спустя еще 5 лет – получил депутатский мандат. Похоже, такая безнаказанность порождает вседозволенность, ведь с приходом Бориса Викторовича в Раду по Черниговщине прокатилась волна атак на успешные предприятия региона.

Одной из мишеней стал крупнейший налогоплательщик Черниговщины, аграрный гигант «Земля и Воля». Как утверждает владелец предприятия, Герой Украины Леонид Яковишин, помогает Приходько еще один нардеп Павел Халимон.

« Он (Халимон – ред.) создает ему «прокладку » к чиновникам, которые дают указание силовым структурам совершить наезд . Они хотят уничтожить хозяйство . Наложить аресты на имущество, счета, парализовать работу », – подчеркивает он.

Нынешняя попытка атаки – не первая, отмечает Яковишин. В начале полномасштабного вторжения Приходько пытался «отжать» предприятие силой через… военкомат.

В руки журналистов попали кадры, на которых военком Бобровицкого района Олешко, вместе с подчиненными, без надлежащих документов и «под градусом», приехал забирать технику Яковишина, угрожая владельцу огнестрельным оружием.

Пострадавший предполагает, что за этим эпизодом может стоять Борис Приходько. Мотив – личная месть аграрию.

« Як он вышел (из СИЗО – ред . ) , я не поддержал его . На выборах я обратился к обществу с просьбой не голосовать за Бориса Приходько и изложил аргументы. фонда », – вспоминает Яковишин.

Конечной целью нардепа Герой Украины называет полный восторг «Земли и Воли» из-за надуманного обвинения Яковишина в связях с РФ с помощью подконтрольных судей Черниговской апелляции. По схожей схеме Приходько «отжимает» и компанию «Пожмашина» – крупнейшего производителя спасательной техники в Украине.

Апелляционный суд Черниговской области принял решение единогласно осудить собственника и операционного директора предприятия – Олега Аверьянова – на 7 лет лишения свободы за продажу авто, которое является его общей совместной собственностью. Абсурдное решение, вероятным мотивом которого владелец считает отказ переписать бизнес на Приходько, приняли судьи Николай Оседач, Валерий Заболотный и Валентина Антипец.

Эта троица судей уже попадала к объективу журналистских расследований из-за сомнительных решений и признаков незаконного обогащения. судьям Черниговской апелляции гарантированно придется отвечать за свои действия. ВККС и ВРП уже обеспокоены опасным прецедентом.

Сейчас тысяча рабочих мест, 200 млн. грн налогов и 80% отечественного производства спасательной техники – под угрозой уничтожения. Такие «аппетиты» нардепа-рейдера, похоже, испугали даже облсовет Черниговщины. Недавно депутаты единогласно обратились к Президенту. Они требуют остановить Приходько и возбудить уголовные дела по факту его преступных действий.