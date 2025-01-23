Артура Емельянова называют символом коррупционной судейской системы времен Виктора Януковича. Тогда он молниеносно поднялся по карьерной лестнице от заместителя председателя Донецкого областного хозсуда до заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Емельянов осуществлял правосудие до 2017 года, но продолжал получать зарплату до 2021-го – пока его не уволили с должности за «воздействие на судей». После этого бывший судья занялся адвокатской деятельностью, но продолжил курировать свою коррупционную судейскую схему через друзей, которые входили в его мафиозный клан и помогали обворовывать Украину и в том числе действовали в интересах страны-агрессора РФ.

Об этом пишет портал Акценты.

Анатолий Ивченко: как участник схемы Емельянова помогал минобороны РФ красть деньги у Украины

Недавно ГБР сообщили о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева за "решение в интересах министерства обороны РФ", по решению которого с Украины взыскали деньги, которые потом потратили на войну. Вскоре стало известно, что этот судья - Анатолий Ивченко.

ГБР выяснили, что в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн. долларов США за поставленный природный газ в 1996-1997 годах.

Впоследствии в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО РФ подало иск к Кабинету министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета, не добавив доказательств того, почему Украина должна платить этот долг.

По словам ГБР, этот судья "переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу".

«Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд. грн", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что другим судьей в 2014 году отменено это решение, однако деньги не были возвращены. Следствие доказало, что эти деньги потрачены на финансирование войны.

Если немного углубится в дело то обнаруживается, что судья Ивченко не спроста возглавил рассмотрение этого дела. Как сообщали журналисты Bihus.Info в сюжете "Штаб-квартира судьи Артура", иск начал рассматривать в 2011 году Хозяйственный суд г. Киев. Именно в это время председателем Хозяйственного суда г. Киева был Артур Емельянов.

По информации журналистов Bihus.Info, судья Анатолий Ивченко, чтобы быть включен в список судей для участия в автоматизированном распределении, приехал в суд на последний день своего отпуска. По материалам следствия, при выборе судьи на дело было допущено вмешательство в Автоматизированную систему дел.

Если учесть, что подозрение за вмешательство получил тогдашний председатель суда Артур Емельянов то получается, что именно Емельянов вместе с Ивченко действовали в интересах РФ и в итоге обязали Украину выплатить России 3 миллиарда гривен, который сейчас были использованы министерством обороны РФ для финансирования убийств украинцев и уничтожения нашей страны.



Как Емельянов «кормил» семью Януковича и русские спецслужбы



Работа во благо страны-агрессора РФ для Артура Емельянова дело всей жизни. Он сам родом из Донецка и в столицу переехал в 2011 году во время президентства Виктора Януковича. Переманил его в Киев Виктор Татьков, возглавивший Высший хозяйственный суд. Вместе они организовали многочисленные рейдерские захваты предприятий, выполняя заказы клана Януковича.



Адвокат Виталий Тытыч подробно описал схему их действий: заинтересованные лица обращались к Емельянову и Татькову с целью «отжима» предприятия. Для этого в суд первой инстанции подавался иск, где заранее выносилось нужное решение. Затем это решение сопровождалось в апелляции и кассации.



По словам Тытыча, дела распределялись на лояльных судей, которые принимали заранее подготовленные решения.

“Следствие установило тысячи вмешательств в автоматическую систему распределения дел с целью вынесения неправосудных решений", — вспоминает Тытыч, инициировавший расследование допущенных Татьковым и его заместителем Артуром Емельяновым нарушений. — Это был не суд, а частное предприятие по зарабатыванию огромных денег писали украинские СМИ.

Генеральная прокуратура Украины инкриминирует Емельянову около 7 тысяч вмешательств в автоматизированную систему распределения дел. Это лишь верхушка айсберга деятельности «судейского ОПГ», созданного Емельяновым. Эта группа организовала масштабные рейдерские захваты, нанося серьезный ущерб украинской экономике.

По данным СМИ, в их рейдерские схемы попали такие предприятия, как Константиновский завод «Кристалл», Макеевский универмаг, Донецкий ЦУМ, отель «Шахтер», сеть супермаркетов «Обжора», ТРЦ «Декор Донбасс», одесский «Стальканат», рынок «7 километр» и многие другие.



Одним из самых громких примеров их деятельности считается схема с «Проминвестбанком», украинской дочерней структурой российского «Внешэкономбанка». Они помогали русским банкирам решать вопросы в судах в обмен на выгодные условия для своей команды.

СМИ утверждают, что у Емельянова есть тесные связи с российскими спецслужбами. Артур Емельянов впервые стал судьей в 2000 году в Хозяйственном суде Донецкой области, а в 2010 уже был завербован ФСБ. Именно благодаря тому, что он является агентом Федеральной службы безопасности рф ему и удавалось держать «на крючке» буквально всю правоохранительную и судебную систему Украины. Кстати журналисты узнали, что его шеф - Виктор Татьков обладатель русского паспорта. Возможно и у Емельянова есть аналогичный документ.

Как Артур Емельянов помогал ФСБ и финансировал террористов «ДНР»



В 2014 году Артур Емельянов продолжал поддерживать связи с Донецком и финансировал террористические организации на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) на своем официальном сайте.

Находясь в должности судьи, Емельянов, предположительно, за взятки обеспечивал принятие судебных решений в интересах заказчиков. Как утверждают в СБУ, для легализации полученных преступным путем средств он через доверенных лиц приобретал коммерческую недвижимость и бизнес-объекты на оккупированных территориях.



Служба безопасности задокументировала, что подконтрольные судье компании систематически платили «налоги» боевикам. Более того, одно из помещений, принадлежащее Емельянову в Донецке, использовалось как подразделение псевдоцентробанка так называемой «ДНР».

Во время обысков правоохранители изъяли документы и цифровые носители, которые могут свидетельствовать о совершении коммерческих сделок на территории ОРДЛО и финансировании террористических организаций. У Емельянова постоянно проводят обыски. Ему инкриминируют содействие государству-агрессору, финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя Украины, и сотрудничество с гражданами РФ в условиях военного положения. Находясь под постоянным контролем украинских правоохранителей судья клана Януковича начал действовать через проверенных друзей.

Не святая троица или от куда у судьи Дениса Мандичев долларов на швейцарских счетах



В то время как переезд в далеком 2011 году Артура Емельянов из Донецка в столицу Украины стал заметным событием о котором писали многие СМИ, то перевод судьи Донецкого окружного админсуда Дениса Мандычева на должности судей Хозяйственного суда г. Киева прошел незаметным. А зря. Ведь так началась карьера пожалуй, одного из самых богатых судей в истории Украины.

В отличие от своего земляка Артура Емельянова, Денис Мандичев человек крайне осторожный. Много лет он оставался в тени пока в 2017 году не привлек к себе внимание задекларированными подарками на сумму более 15 тысяч долларов. Эти данные со ссылками на первоисточники были опубликованы на информационном ресурсе «Чесно».



Судья Денис Мандичев

После этого Мандичев стал еще более аккуратным и финансово грамотным. Но в 2021 году совершил фатальную ошибку. Тогда рассматривая дела в которых одной одной из сторон дел были ветераны АТО, Денис Мандичев принял ряд сомнительных и неоднозначных решений в суде, что собственно и послужило причиной для серьезного изучения его профессиональной деятельности.



В конце мая 2021 года на ряде новостийных ресурсов были опубликованы данные, которые указывают на наличие у судьи Мандичева крупных финансовых средств, которые при этом находятся на счетах швейцарского банка UBS. Новость об этом, а также информация о передаче дела для расследования в НАБУ была опубликована на сайтах множества информационных украинских ресурсов. В частности новость была опубликована на сайте днепровского издания «Business news» и на сайте харьковского новостного издания «Ukrmedia».



Транзакции по счету Дениса Мандичева в швейцарском банке UBS (май 2021 г.)

Всего по данным источника СМИ украинский судья Мандичев на своем счету в швейцарском банке UBS располагает суммой 659069,55 швейцарских франков.

Этот документ сподвиг журналистов на дальнейшие поиски. И в итоге в СМИ появилось фото, якобы кипрского паспорта Мандичева.

От куда же у Мандичева такие суммы на банковских счетах? Ответ нашли украинские журналисты связав звенья одной донецкой цепочки: Виктор Татьков, Артур Емельянов, Денис Мандичев.



«Виктор Татьков, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины, с 2014 года находится за пределами Украины. Его "протеже" судья Денис Мандичев, по сообщениям СМИ, продвигает интересы группы Коломойского в этом конфликте. Иными словами, для защиты государственности нам нужна еще не одна фундаментальная чистка в судебной системе страны», - написал сайт regionews расследуя громкое дело о схемах, с помощью которых бывший менеджмент "ПриватБанка" пытается вернуть себе национализированные активы этого финучреждения.



Таким образом, судебная мафия Артура Емельянова в которую входят действующие судьи продолжает обворовывать Украину и украинцев часто действуя не только ради личной наживы но и в интересах страны-агрессора РФ.