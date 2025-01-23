Украинский юрист Ростислав Кравец считает, что НАБУ нужно ликвидировать, поскольку оно покрывает приближенных лиц, уничтожающих независимость и суверенитет Украины.



Об этом пишет сайт Українські новини.



Так Кравец отреагировал на определение суда, отменившего постановление о закрытии уголовного производства по Шабунину.

«НАБУ действует по принципу «на нет и суда нет», когда дела касаются приближенных к нему лиц или тех, кто по заказу иностранцев уничтожает независимость и суверенитет Украины и подрывает обороноспособность. НАБУ нужно ликвидировать. Не нужны в Украине разведывательные органы других стран», – отметил Кравец.

Он процитировал постановление следователя судьи ВАКС, из которого следует, что по делу Шабунина, который получал денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, но не появлялся в военной части, детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. на это судья отменил постановление детектива о закрытии этого уголовного производства.

Ранее военный Владимир Бойко опубликовал детали дела Шабунина. Он отметил, что командованием Сил ТрО в ходе проверки было обнаружено, что в 2022-2023 годах военнослужащий, призванный за мобилизацией к 207 отдельному батальону ТрО (в/ч А7376) солдат Шабунин не являлся в своей воинской части, поскольку считался в НАПК» на основании писем Новикова и Сытника. При этом Шабунин получал не только денежное довольствие, но и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач в размере 30 тыс. грн в месяц, отметил Бойко.