Об этом он написал в Telegram , пишут "Украинские новости" .
Как заявляет нардеп, украинскую журналистку Светлану Крюкову внесли в последний санкционный пакет именно по рекомендации Литвина.
"Более того, правоохранительные органы, обычно готовящие материалы, подкладывающие под санкционные решения, в случае с Крюковой ничего не предоставили. Но это не остановило ни Дмитрия, ни его начальника (президента Украины – Ред.). В дополнение к суду Линча, у нас появился суд Литвинча", - сообщает Алексей Гончаренко.
Напомним, 19 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутатов Верховной Рады Юрия Бойко, Нестора Шуфрича, а также журналистки Светланы Крюковой.