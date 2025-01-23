"Более того, правоохранительные органы, обычно готовящие материалы, подкладывающие под санкционные решения, в случае с Крюковой ничего не предоставили. Но это не остановило ни Дмитрия, ни его начальника (президента Украины – Ред.). В дополнение к суду Линча, у нас появился суд Литвинча", - сообщает Алексей Гончаренко.