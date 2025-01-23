Компания «ОРИЖЖИНАЛ СПИРИТ ЮА» выступила с официальным заявлением по обыскам и обвинениям в незаконной деятельности. Будет суд и огласка.

Пишет сайт Информатор.



По словам представителей компании, эти действия - целенаправленный акт уничтожения легального бизнеса.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Днепре якобы разоблачено нелегальное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 миллионов долларов.

В компании заявляют о намерении инициировать громкий судебный процесс и добиться наказания для стражей порядка, причастных к уничтожению бизнеса.



«Мы категорически отвергаем обвинения. Действия правоохранителей – это открытый террор против честного бизнеса. История заключается в том, что наша компания занимается исключительно созданием видеоконтента для онлайн-игр, а не ты, что они придумали. чепуха. Мы только создаем видеоконтент для онлайн-игр и продаем его за границу, на азиатский рынок», — заявили в пресс-службе компании. «Мы категорически отвергаем обвинения. Действия правоохранителей – это открытый террор против честного бизнеса. История заключается в том, что наша компания занимается исключительно созданием видеоконтента для онлайн-игр, а не ты, что они придумали. чепуха. Мы только создаем видеоконтент для онлайн-игр и продаем его за границу, на азиатский рынок», — заявили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также рассказали, что это не первый случай давления на бизнес со стороны правоохранителей.

«Полтора года назад силовики уже приходили к нам. Тогда они тоже провели обыски, открыли дело, но в конце концов были вынуждены его закрыть, потому что не нашли ничего незаконного. Мы работаем легально и они это знают. Но сейчас ситуация повторяется. Их настоящая цель — не разоблачение нарушений, а рэкет и уничтожение честного бизнеса. Это полное беспорядок и настоящее преступление», — возмущаются в компании.

Там также отметили, что «ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА» работает с 2021 года, является официальным лицензиатом КРАИЛ с самого начала своей деятельности, имеет более 80 сотрудников, инвестировала более 100 миллионов гривен и уплатила более 30 миллионов гривен налогов.



Однако эти факты не явились аргументом для силовиков, устроивших «масштабную спецоперацию» в офисе компании.

«Силовики ворвались в нашу студию с автоматами, создавая видимость какой-то грандиозной операции. Но зачем было это шоу, если у нас работают преимущественно женщины? Правоохранители испугали работников, грубо вели себя, уничтожали технику. В общей сложности был нанесен ущерб на 84 миллиона гривен. Они буквально разгромили все, только унитазы не удалось вырвать, хотя пытались. Каждый их шаг зафиксирован, документирован и будет дополнительным доказательством в суде. Все причастные будут наказаны», – отметили в компании.









Сломанное оборудование и мебель там, где когда-то работал проект мирового уровня.

По словам прессслужбы, правоохранители действовали как вандалы. Всю неделю, под видом обысков, они систематически уничтожали технику и оборудование.



Ничего интересного. Обычный обыск украинских правоохранителей в офисе компании, которой не предъявлено никаких обвинений. Оборудование, техника, мебель, даже унитазы – все уничтожено до основания.









Ничего интересного. Обычный обыск украинских правоохранителей в офисе компании, которой не предъявлено никаких обвинений. Оборудование, техника, мебель, даже унитазы – все уничтожено до основания. pic.twitter.com/9DtUY8T9y9 — Информатор (@informatorua) January 23, 2025

При этом еще до завершения следственных действий в СМИ появились заявления, противоречащие принципу презумпции невиновности.

«Правоохранители, если их можно так назвать, забыли о презумпции невиновности и повесили на нас все возможные обвинения, даже не завершив следственные действия. Совершенно надуманные обвинения.

Из-за действий силовиков десятки человек потеряли рабочие места, а государство – налоги.

«Мы подадим в суд. Из-за действий силовиков почти 80 человек попадают под сокращение, потому что дальше работать невозможно. Бизнес уничтожен. Но, как говорится, стадион да стадион. Мы это не оставим безнаказанным. Мы живем в свободной демократической стране, а не в Оркостане, где подобный беспредел является нормой», — заявили в пресс-службе.