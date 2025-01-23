Компания «ОРИЖЖИНАЛ СПИРИТ ЮА» выступила с официальным заявлением по обыскам и обвинениям в незаконной деятельности. Будет суд и огласка.
Пишет сайт Информатор.
По словам представителей компании, эти действия - целенаправленный акт уничтожения легального бизнеса.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Днепре якобы разоблачено нелегальное онлайн-казино с ежегодным оборотом более 50 миллионов долларов.
В компании заявляют о намерении инициировать громкий судебный процесс и добиться наказания для стражей порядка, причастных к уничтожению бизнеса.
В пресс-службе также рассказали, что это не первый случай давления на бизнес со стороны правоохранителей.
«Полтора года назад силовики уже приходили к нам. Тогда они тоже провели обыски, открыли дело, но в конце концов были вынуждены его закрыть, потому что не нашли ничего незаконного. Мы работаем легально и они это знают. Но сейчас ситуация повторяется. Их настоящая цель — не разоблачение нарушений, а рэкет и уничтожение честного бизнеса. Это полное беспорядок и настоящее преступление», — возмущаются в компании.
Там также отметили, что «ОРИДЖИНАЛ СПИРИТ ЮА» работает с 2021 года, является официальным лицензиатом КРАИЛ с самого начала своей деятельности, имеет более 80 сотрудников, инвестировала более 100 миллионов гривен и уплатила более 30 миллионов гривен налогов.
Однако эти факты не явились аргументом для силовиков, устроивших «масштабную спецоперацию» в офисе компании.
«Силовики ворвались в нашу студию с автоматами, создавая видимость какой-то грандиозной операции. Но зачем было это шоу, если у нас работают преимущественно женщины? Правоохранители испугали работников, грубо вели себя, уничтожали технику. В общей сложности был нанесен ущерб на 84 миллиона гривен. Они буквально разгромили все, только унитазы не удалось вырвать, хотя пытались. Каждый их шаг зафиксирован, документирован и будет дополнительным доказательством в суде. Все причастные будут наказаны», – отметили в компании.
По словам прессслужбы, правоохранители действовали как вандалы. Всю неделю, под видом обысков, они систематически уничтожали технику и оборудование.
Ничего интересного. Обычный обыск украинских правоохранителей в офисе компании, которой не предъявлено никаких обвинений. Оборудование, техника, мебель, даже унитазы – все уничтожено до основания.
Ничего интересного. Обычный обыск украинских правоохранителей в офисе компании, которой не предъявлено никаких обвинений. Оборудование, техника, мебель, даже унитазы – все уничтожено до основания. pic.twitter.com/9DtUY8T9y9 — Информатор (@informatorua) January 23, 2025
При этом еще до завершения следственных действий в СМИ появились заявления, противоречащие принципу презумпции невиновности.
«Правоохранители, если их можно так назвать, забыли о презумпции невиновности и повесили на нас все возможные обвинения, даже не завершив следственные действия. Совершенно надуманные обвинения.
Из-за действий силовиков десятки человек потеряли рабочие места, а государство – налоги.
«Мы подадим в суд. Из-за действий силовиков почти 80 человек попадают под сокращение, потому что дальше работать невозможно. Бизнес уничтожен. Но, как говорится, стадион да стадион. Мы это не оставим безнаказанным. Мы живем в свободной демократической стране, а не в Оркостане, где подобный беспредел является нормой», — заявили в пресс-службе.