Значительную часть крупного, полуторамиллиардного государственного заказа на восстановление Бородянки, отдали компаниям, которые привели журналистов в окружение эксмера Ирпеня Владимира Карплюка и нового руководителя налоговой службы, а недавно председателя КОГА Руслана Кравченко.



Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

В конце 2024-го Киевская областная государственная администрация провела ряд крупных тендеров на восстановление Бородянки.

Победа в тендере на работы на очень пострадавшем от российских атак объекте – многоэтажке на Центральной, 429 – получила “Инвестиционно-строительная компания “Билд Лайф”. Это большой заказ – на 370 миллионов гривен. Пятенко, ранее возглавлявший партию "Новые лица" в одном из городков Киевской области. Это политическая сила скандального бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Результаты этих торгов пока отменили из-за жалобы компании-оппонента в Антимонопольный комитет, но вероятнее всего "Билд Лайф" попытается сразиться за работы снова. Вместе с этим, "Билд Лайф" получил также подряд на восстановление в Бородянке школы искусств имени Максима Левина.

В окружение Карплюка привел и другой бородянский подрядчик – консорциум “Строительная группа “Ветераны Украины”. Его создали летом 2024-го и состоит консорциум из трех компаний. поддерживает Владимира Карплюка.

Его мачехой, вероятно, является Наталья Семко, которая сама ранее руководила "СНГ Плюс", но дальше пошла в политику, была заместителем Владимира Карплюка в Ирпенской мэрии и баллотировалась от партии "Новые лица".

Вторая компания из консорциума - "Астон Люкс" - привела журналистов к более старой и очень циничной истории, связанной со строительством в области. До недавнего времени она была записана на Олега Цолана, который фигурировал в истории с выделением миллионов гривен на работы в Ирпене для давно умершего подрядчика. Тогда и расследователей, и правоохранителей история привела к одному из заместителей Карплюка. Сейчас Цолан в комментарии журналистам заявил, что действительно продолжает работать в компании, но… обычным прорабом. Интересно, что такой бэкграунд никак не мешает получать подряды.

Владимир Карплюк, который в должности мэра Ирпеня запомнился активной раздачей и застройкой земельных участков здесь, сейчас активно развивает свой строительный бизнес. Несмотря на это, он, похоже, продолжает оказывать влияние на политические процессы в области. В частности, за место Бородянского поселкового головы сейчас продолжает бороться представитель "Новых лиц", а сам Карплюк ранее заявлял о том, что работы по восстановлению здесь блокируются оппонентами.

Еще 190 млн грн на капитальные ремонты трех домов в Бородянке получила компания "БК Киев Фасад". Фирма связана с крупной строительной группой "Концепт Групп", которой владеет бизнесмен Михаил Пидвысоцкий. Его партнером в строительном бизнесе Александр Онищенко. До недавнего времени именно он был советником главы КОДА Руслана Кравченко. Последний сейчас возглавляет налоговую службу, но тендеры на работы проводились еще в тот момент, когда Кравченко руководил областью. Онищенко, похоже, был близок к Кравченко, ведь в сети можно найти многочисленные фото разных мероприятий, где вместе с руководителем ОГА присутствует и его советник.



За время пока Онищенко был советником Кравченко, "БК Киев Фасад" получила от КОДА заказов в общей сложности на 250 млн грн на ремонтные работы в Киевской области. Сам Онищенко подтвердил, что Пидвысоцкий является его партнером, но упомянуть "БК Киев Фасад" не смог, заявив также, что никак не способствовал ей в получении государственных заказов.









