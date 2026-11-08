Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 9 по 15 листопада обіцяє мешканцям регіону нестабільну погоду: температура вдень коливатиметься від +4° до +14°, а в останні три дні тижня синоптики прогнозують опади.

Різкі перепади температури в Харківській області синоптики фіксували й минулого тижня, а з 9 по 15 листопада мешканців регіону знову чекає нестабільна погода: денні температури коливатимуться від +4° до +14°, а наприкінці тижня прогнозують опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура повітря у Харківській області триматиметься в діапазоні від +4° до +14°, а нічна - від +2° до +12°.

У понеділок, 9 листопада, очікується хмарна з проясненнями погода без опадів: повітря вдень прогріється до +5°, а вночі охолоне до +2°.

У вівторок, 10 листопада, синоптики обіцяють таку ж хмарність з проясненнями - опадів не буде. Стовпчики термометрів удень покажуть +6°, уночі - +3°.

У середу, 11 листопада, погода залишиться без опадів, хмарно з проясненнями. Вдень повітря прогріється до +5°, уночі похолодає до +2°.

У четвер, 12 листопада, хмарність з проясненнями збережеться, опадів не прогнозують. Денна температура утримається на позначці +8°, нічна - +3°.

У п'ятницю, 13 листопада, синоптики попереджають про можливі опади. Повітря вдень прогріється до +12°, а вночі температура становитиме +3°.

У суботу, 14 листопада, також можливі опади - це найтепліший день тижня. Вдень очікується +14°, а вночі повітря не охолоне нижче +12°.

У неділю, 15 листопада, погода знову принесе опади, а температура різко впаде - це найпрохолодніший день тижня. Вдень очікується лише +4°, уночі - +2°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 14 листопада, з температурою +14°, а найпрохолоднішим - неділя, 15 листопада, коли вдень буде лише +4°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, суботу та неділю - 13, 14 і 15 листопада.

Через значний перепад температур, особливо у вихідні дні, варто заздалегідь подбати про теплий одяг - це особливо стосується людей похилого віку та дітей. У дні з опадами, 13-15 листопада, синоптики радять брати з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливе погіршення видимості на дорогах.

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