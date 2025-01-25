Назначение Арсена Жумадилова во главе Агентства оборонных закупок (АОЗ) окончательно подтверждает намерения министра обороны Рустема Умерова централизовать контроль над оборонными закупками. Это решение вызвало возмущение, ведь Жумадилов, продолжающий руководить Государственным оператором тыла (ДОТ), уже не раз попадал в скандалы, связанные с непрозрачными финансовыми потоками.

Об этом пишут Факты .

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время", – написал Жумадилов в Facebook . Он заверил, что его цель – "системная работа по обеспечению армии". Однако его репутация, как и сомнительная деятельность ДОТ, подвергает сомнению такие обещания.

План Умерова: контроль и монополия

Эксперты давно предполагали, что Умеров стремится сосредоточить ключевые закупки в руках доверенных лиц. Еще осенью он активно продвигал идею ликвидации АОЗ из-за слияния с меньшей структурой – ДОТ. Назначение Жумадилова, теперь одновременно руководящего обоими учреждениями, выглядит как финальный шаг этого плана.

Ранее Умеров жестко критиковал предыдущую главу АОЗ Марину Безрукову, обвиняя ее в провалах. Однако реальные действия министра, включая отзыв государственных представителей из наблюдательного совета, свидетельствуют о другом — желании создать монополию.

Коррупционные риски

Деятельность ДОТ под руководством Жумадилова уже вызвала множество вопросов. Эксперты отмечают, что структура работает без прозрачных механизмов, а средства часто используются с нарушениями. Концентрация двух ключевых структур в одном лице может создать серьезную угрозу прозрачности закупок.

"Сомнительная деятельность ДОТ под руководством Жумадилова и его повышение лишь подтверждают, что коррупционные потоки могут только усилиться", - считает директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Общественные активисты предупреждают, что данное решение может стать точкой невозврата для системы закупок. Армия рискует остаться без необходимого довольствия, а бюджеты могут осесть в карманах чиновников.