Председатель комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина заявила, что министр обороны Рустем Умеров должен подать в отставку. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сообщение Радиной в Facebook.

В своем заявлении Радина подвергла резкой критике действия Умерова, в частности в контексте скандала между Министерством обороны и Агентством оборонных закупок (АОЗ). Она считает, что министр своими решениями подрывает реформу оборонных закупок.

"Считаю, что такие действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы. Неважно, кто окажется в "новом наблюдательном совете", не имеет значения, кто будет дальше руководить агентствами - министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь" – заявила Анастасия Радина.

Она также добавила, что считает неприемлемыми действия министра, повлекшие невыполнение вооруженных контрактов, заключенных еще в 2022–2023 годах.

"Министр, который нарушает закон; своими решениями продлевает невыполненные вооруженные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ДВТП, параллельно с АОЗ ведет вооруженные контракты, не обеспечил выполнения более половины договоров (заключенных еще в 2022–2) ); который не может упростить бюрократию согласования контрактов; и разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны – также должно подать заявление об отставке" считает Председатель комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина .

Она также подчеркнула, что такие действия министра подрывают доверие общества к Министерству обороны, особенно в условиях войны.

Напомним, что 23 января наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А следовательно, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это отвечает как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства.

Напомним, что 23 января наблюдательным советом Агентства было заключено дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором. Решение о продлении срока действия контракта было принято единогласно. А следовательно, АОЗ продолжает работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет. И это отвечает как Закону Украины, так и последней редакции Устава Агентства.