К такому выводу пришли журналисты в материале, вышедшем в издании «Багнет».



Отмечается, что 19 января 2025 года президент Зеленский во исполнение решения СНБОУ ввел санкции против ряда физических лиц, так или иначе поддерживавших антиукраинскую политику России. В частности, под санкции подверглись пророссийские политики и пропагандисты.

Накануне события советник Офиса Президента Сергей Лещенко, комментируя слухи о возможном введении санкционных ограничений против бывшего президента и лидера собственной партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко, подчеркнул, что, по его мнению, «седовласый гетман» вполне заслужил санкции, и выразил надежду, что на этот раз они будут введены.

Авторы материала считают, что далеко не все, кто помогает врагу, способствуя распространению кремлевской пропаганды и российских ИПСО, попал в санкционный список. Журналисты обращают внимание СБУ на бывшего военного, а ныне ютуб-блогера Игоря Лапина, позиционирующего себя как военный эксперт, ведет свой канал и довольно часто появляется в СМИ.

Содержание контента ютуб-канала Лапина, как отмечается, свидетельствует о том, что он вовсе не военный эксперт. «Верховный асфальтоукладчик». Как Ермак и слуги пр..ср..ли оборону», «Наговорил (о Зеленском). Будет самосуд, если нет правосудия», «Кровавый ничтожество (о Зеленском)», «Так выглядит несостоятельность. Несостоятельность Зеленского ужасает» - такие заголовки явно не совместимы с понятием военная экспертиза, это скорее политический заказ против военно-политического руководства Украины.

Авторы материала убеждены, что Игорь Лапин работает на одиозного экс-президента Петра Порошенко и его партии «Европейская Солидарность». Во-первых, Лапин – частый гость на телеканалах и в СМИ, контролируемых Порошенко. На языке журналистов это означает, что Лапина включили в «порошенковский» медиа-пул и «посадили на зарплату». Это достаточно распространенная практика, которую «седовласый», видимо, перенял у врага Украины Медведчука. Во-вторых, содержание контента Лапина почти на 100% соответствует темникам политтехнологов Порошенко.

По мнению журналистов, работая на Порошенко, военный эксперт Игорь Лапин фактически помогает кремлевским пропагандистам. Последним даже не нужно сильно напрягаться, чтобы сделать контент о том, как сами украинцы ненавидят власть. Достаточно просто открыть ютуб-канал Лапина и взять практически любое видео. Отмечается, что «полезные идиоты» типа Лапина крайне необходимы для проведения российских ипсо в Украине и распространения российской пропаганды. Им не нужно платить, потому что платит Порошенко. Они с российскими технологами и медийщиками по сути делают общее дело – подрывают Украину изнутри.

Авторы материала призывают СБУ провести спецпроверку кейсов всех «экспертов», вроде Игоря Лапина, выдающих себя за патриотов, а по сути работающих на врага. По результатам проверки против Лапина и подобных ему, по мнению журналистов, должны быть введены санкции СНБО.