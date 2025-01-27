Сайт Подробности опубликовал расследование о нотариусе из Одессы Николае Журавле.



Профессиональный юрист или черный регистратор на службе подсанкционного бизнеса? Частный нотариус из Одессы – Николай Владимирович Журавель – попал в поле зрения журналистов из-за подозрений в махинациях с недвижимостью, конфликте интересов и возможных связях с пророссийскими финансовыми структурами, – передает Багнет.

Доступ в Государственный реестр: ограничение и жалоба в Конституционный суд

В июне 2023 года Николай Журавель обратился в Конституционный Суд Украины с жалобой о законности положений Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» от 1 июля 2004 года № 1952–IV, согласно которым, в случае выявления нарушений порядка государственной регистрации прав, принимается мотивированное решение о временном блокировании нотариусам доступа к Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

По его словам, такие действия Министерства юстиции Украины вроде бы нарушают Конституцию, ставя таких нотариусов в неравное положение по сравнению с другими нотариусами.

Это косвенно указывает на то, что в деятельности самого нотариуса Журавля в свое время могли обнаружить подобные нарушения и заблокировать ему доступ в Реестр. В частности, как стало известно журналистам из собственных информированных источников, Николай Владимирович заподозрен в оформлении сомнительных соглашений с недвижимостью и содействии незаконному переоформлению прав собственности.

Внимание медиа привлекли два наследственных договора, удостоверенных Журавлем 13 ноября 2014 года.

Они касались передачи двух квартир в Одессе от Косинской Елены Борисовны к Татьяне Панкратовой Григорьевне — матери самого нотариуса. Это противоречит закону «О нотариате», прямо запрещающему нотариусам совершать действия в пользу своих близких родственников.

Кроме того, Косинская была пожилым лицом, что вызвало подозрения в возможном злоупотреблении ее доверием, то есть совершении преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины.

Дело о признании недействительными этих договоров по иску сына Косинской рассматривает Киевский районный суд города Одессы (дело №521/17477/17).

Журавель также фигурирует в резонансных журналистских расследованиях «Зеркала недели» и «Аргументов» о том, как отечественные нотариусы помогают россиянам избегать санкций в Украине.

Общественная деятельность и подозрительные связи

По данным YouControl, Николай Журавель также является соучредителем ОО «Одесская региональная организация социальной поддержки, правовой помощи и защиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей Патриот». Организация фигурирует по хозяйственному делу о налоговых нарушениях и зарегистрирована по месту массовой регистрации 148 юридических лиц. По данным Нотариальной палаты Украины, Николай Журавель в 2019 году также имел личную задолженность.

При этом соучредители этой ОО имеют сомнительную репутацию – один из них в свое время являлся бизнес-партнером россиянина в одесской фирме ООО «САТУРН-МК», а еще один проходил как обвиняемый в деле, связанном со злоупотреблениями в сфере государственных финансов.

Ситуация вокруг нотариуса Николая Журавля может свидетельствовать о систематических злоупотреблениях в сфере оформления недвижимости и содействии схемам вывода активов российских компаний из-под санкций.