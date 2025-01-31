На тендерах по строительству защитных сооружений на гидроэлектростанциях все время поражают компании ООО "СК "Адамант" и ISKRA ENERGO SRO К их деятельности возникает много замечаний.



Пишет сайт УНИАН.

Как отмечает издание Lenta.UA, в начале января стало известно, что государственная компания "Укргидроэнерго" заключила соглашение на строительство защитного сооружения для Днепровской ГЭС стоимостью 4,36 миллиарда гривен с ООО "СК "Адамант". Соглашение было заключено без проведения открытых торгов, а другие данные о закупке скрыты ввиду военного положения.

"В настоящее время ООО "СК "Адамант" принадлежит жителю Ужгорода Роману Топазлы, однако есть все основания говорить о том, что Топазлы – классический "фунт", напрямую связанный с киевскими застройщиками", - отмечается в материале.

Эта компания ранее входила в состав корпорации "Укрбуд" скандального столичного застройщика Максима Никита. Также "Адамант" вместе с еще одной компанией "Гарантстрой" (оба соучредители консорциума "АДАМАНТ И КИНТЕГРО") связывают с Денисом Комарницким, скандально известным застройщиком из команды Черновецкого.

"Всего по "Адаманту" в YouControl зафиксировано 42 документа по уголовным судебным делам. Причем часто речь шла об откровенном мошенничестве. Например, в 2016 году против "Адаманта" открыли уголовное производство в Винницкой области. Оказалось, что компания формировала налоговый кредит, имитируя приобретение товаров двух фиктивных фирм, предназначенных для минимизации налогов. Следствие установило, что формальный собственник и директор "бизнес-партнеров" "Адаманта" на время соглашений отбывал наказание в исправительной колонии", - говорится в материале.

Впрочем, это не помешало руководству "Укргидроэнерго" миллиардный контракт без открытых торгов и с закрытой от публикации сметой.

"Кроме компании "Адамант" привлекает внимание еще одна фирма – ISKRA ENERGO SRO, которая выиграла в последнее время три тендера. И все три – стечение обстоятельств – в "Укргидроэнерго". Один из них – особенно большой – в декабре 2024 года. Это требует дополнительного изучение, и в ближайшее время, надеемся, мы прольем свет на новую тендерную схему", – пишут журналисты.