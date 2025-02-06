Известный активист, общественный деятель и военный Дмитрий Корчинский призвал журналиста Юрия Бутусова прекратить критику ВСУ и распространение «зрады», которая играет на руку россиянам. Он подчеркнул, что у Бутусова нет военного образования, чтобы учить боевых генералов как им действовать. Об этом Корчинский написал в своем телеграмм-канале.

«Бутусов — человек без военного образования, критикует высших офицеров ВСУ, имеющих самый большой на планете военный опыт. Бутусов, побоявшийся уйти добровольцем в 2014-м и в последующих годах, предъявляет украинским генералам, каждый из которых постоянно бывает в самых горячих местах на передовой», — отметил Корчинский.

По его словам, во всех своих публикациях Бутусов разгоняет «зраду», сеет уныние и пренебрежение к военному командованию. Этим он работает на врага, потому что капитулянтские настроения в Украине выгодны россии.

Корчинский также отметил, что постоянные «разоблачения» Бутусовым внутренней армейской кухни помогают врагу экономить на шпионах.

Он подчеркнул, что за три года со времени полномасштабного вторжения ВСУ добились впечатляющих успехов: отразили попытки врага захватить Киев, Чернигов и Харьков, освободили Херсон и правобережную Херсонщину, Харьковщину, поразили десятки кораблей черноморского флота оккупантов, перенесли войну на территорию врага и вот уже полгода удерживают часть территории России. За это время ВСУ стали сильнейшей и самой многочисленной армией в Европе.

«Вы талантливый журналист. Работайте на победу, на повышение авторитета командования, на прославление армии, на увеличение мобилизации, не помогайте врагу. Потому что вы ему помогаете!», — отметил Корчинский.