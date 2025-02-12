Заместитель главы Черниговской ОГА Дмитрий Синенко организовал бизнес на войне: он стал основным куратором и бенефициаром финансовых схем, созданных на откатах. Через этого чиновника проходят все подряды на восстановление Черниговской области. Есть документы, свидетельствующие, что ОВА завышает цены на закупки стройматериалов в три-пять раз.

Об этом говорится в расследовании «Серый кардинал Черниговщины. Как заместитель председателя ОВА Дмитрий Синенко организует «схемы» на войне», сообщает znaj.ua.

«Его основная схема - это контроль за финансовыми потоками и сбор «откатов». Все подряды, которые идут на восстановление Черниговщины, реализуются с очень-очень большим дисконтом», - отмечается в расследовании.

Один из самых вопиющих фактов - завышение цен на восстановление разрушенного российскими войсками жилья. Местные чиновники списали на пиломатериалы по 15 тыс. грн/куб, хотя рыночная цена - 5,3 тыс. Так же «золотыми» стали OSB-плиты, газоблоки, гвозди и другие материалы.

По состоянию на сейчас есть доказательства о хищении 135 млн 672 тыс. грн из субвенций Черниговской ОГА. Издание цитирует активиста и волонтера Олега Серика, который сообщил, что все доказательства о коррупции в Черниговской ОГА он передал прямо в Госдеп США.

Еще одним из источников заработков Синенко стала система «Шлях», через которую мужчинам выдают разрешения на выезд за границу. Эту схему на Черниговщине он выстроил со своим «ситуативным бизнес-партнером» Николаем Зименко, который является владельцем аптек. Под их контролем действует ряд общественных организаций, которые подают запросы в адрес ОВА. По разным данным, услуга «под ключ» Синенко-Зименко стоила «уклонистам» 3-7 тыс. долларов.

«Аптекарь» Зименко стал для заместителя главы ОГА главным кошельком по хранению заработанных на «Шляхе» средств. Сам Зименко на таком сотрудничестве уже купил квартиру в испанском городе Аликанте на побережье Средиземного моря, а также внедорожник Audi Q8 (2023-го года выпуска)», - выяснили авторы расследования.

Отмечается также, что замглавы ОГА курирует местную ТЦК, а несогласным с его политикой оперативно приходят повестки. В Чернигове о Синенко сейчас говорят как о человеке, у которого «все схвачено и который построил в области диктатуру местного уровня».

В то же время черниговцы призывают Офис Президента и НАБУ обратить внимание на факты злоупотреблений этого должностного лица.