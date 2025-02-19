На днях известный эксперт и журналист Игорь Хмурый анонсировал выход масштабного журналистского расследования «Кто сорвал закупку бронежилетов для ВСУ?» Команда собрала эксклюзивные документы и сделала немало нелестных выводов о прямых соглашениях Госоператора тыла (ДОТ) с украинскими производителями бронежилетов. В частности, упомянула об одном из самых известных поставщиков — компании «УКРТАК».



Об этом пишет сайт uafinance.net.

В 2024 году «УКРТАК» заключили прямое соглашение на поставку 12 тысяч бронежилетов. Торги не проводились. Тогда за компанией уже закрепилось звание «один из самых больших фаворитов ДОТ». Поставки задерживались, соглашения не выполнялись, но все это не мешало УКРТАК подписывать новые. Наконец исполнитель нарушил все возможные сроки, а бойцы так и не дождались броников. Летом журналисты забили тревогу. На их обоснованные заявления долгое время не считались. Однако, наконец, за несколько дней до 2025 года соглашение расторгли . Сделали ли выводы? Судя по последним новостям – нет.



Нацгвардия отдала контракт на 10 тысяч бронежилетов компании… УКРТАК. Не учла, что в прошлом году этот исполнитель не сдержал обязательств перед ВСУ более чем на миллиард (!) гривен. Тот факт, что DOT расторгло с ним соглашение. Но на скандал, в который поставщик попал из-за контрабанды комплектующих для бронежилетов из Турции.

Компании дали второй шанс в надежде на ранее проведенную работу над ошибками? Может быть. Но вряд ли. Это указывает всего несколько очевидных фактов. Два года назад в интервью одному из телеканалов основатель компании Северион Дангадзе рассказывал об идее создания УКРТАК «как ответ на большое количество некачественной продукции для военных». Говорил, что «мы не имеем права экономить на сырье и материалах. Это сродни экономить на наших ребятах». И уверял, что продукция производится в Украине хоть и большинство материалов закупаются за границей. На самом же деле все было совершенно не так . Компания выстроила схемы, позволявшие обходить требования законодательства, не считаться с торгами, сроками. Каждый раз обходила ответственность за «ляпы». Таков у Дангадзе стиль ведения дел. И он указывает, что и Нацгвардия запланированных броников вряд ли дождется.

Подобный "бизнес" подход основателя "УКРТАК" не удивляет, если ознакомиться с его биографией. В 2017 году в СМИ активно обсуждалась его личность. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции обвинил Михеила Саакашвили в получении денег от российского олигарха Сергея Курченко для дестабилизации ситуации в Украине. Представителем по денежным делам выступал Дангадзе. До этого нынешний бизнесмен задерживался полицией за подделку документов и угон автомобиля. Также нападал на сотрудников полиции. Наконец, в 2017 году мужчину обвинили в госизмене и содействии в попытке государственного переворота.

Странный бекграунд как для человека, причастного к оборонной промышленности страны в состоянии войны. Госизмена, попытка государственного переворота, непрозрачные тендеры, нарушение сроков выполнения работ — слишком много нитей в одной катушке. Распутывать эти ниточки должны не только журналисты.