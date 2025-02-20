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У близких родственников заместителя министра юстиции Украины Андрея Гайченко тесные связи с российской оккупационной администрацией в Крыму. Речь идет об отце и брате его гражданской жены Натальи Мильгром, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории и участвуют в политической жизни подконтрольных РФ структур.

По имеющейся информации, Эдуард Мильгром, родной брат гражданской жены Гайченко, является депутатом Керченского городского совета от партии «Патриоты России» – политической силы, активно поддерживающей оккупационный режим и политику Кремля, за что внесен в базу «Миротворец» еще в 2016 году.

Кроме того, семья Мильгром получила российские паспорта еще в марте 2014 года сразу после аннексии Крыма Российской Федерацией.

Впрочем, это не помешало жене Гайченко Наталии занять должность в государственном предприятии Украины – «Национальные информационные системы», являющейся структурным подразделением Министерства юстиции и держателем национальных реестров баз данных, которые в декабре прошлого года подверглись наибольшему сбою.

Отец Наталии Мильгром – Юрий Мильгром – продолжает вести бизнес в Крыму и платит налоги в бюджет Российской Федерации.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, любая коммерческая деятельность на оккупированных территориях, предусматривающая уплату налогов в бюджет страны-агрессора, может быть квалифицирована как финансирование государства-оккупанта.

Отдельным блоком заинтересованности СМИ к заместителю министра юстиции Андрею Гайченко является его имущество. Четыре квартиры в центре столицы, два паркоместа и два дома с полгектаром земли в пригороде Киева – оформлены на родителей чиновника, ученых. Отец Виталий Гайченко – биолог и радиоэколог, а мать Людмила Циндровская – археолог.