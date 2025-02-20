Об этом пишет сайт Вголос. Публикуем текст без поправок и комментариев.
У близких родственников заместителя министра юстиции Украины Андрея Гайченко тесные связи с российской оккупационной администрацией в Крыму. Речь идет об отце и брате его гражданской жены Натальи Мильгром, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории и участвуют в политической жизни подконтрольных РФ структур.
Кроме того, семья Мильгром получила российские паспорта еще в марте 2014 года сразу после аннексии Крыма Российской Федерацией.
Впрочем, это не помешало жене Гайченко Наталии занять должность в государственном предприятии Украины – «Национальные информационные системы», являющейся структурным подразделением Министерства юстиции и держателем национальных реестров баз данных, которые в декабре прошлого года подверглись наибольшему сбою.
Отец Наталии Мильгром – Юрий Мильгром – продолжает вести бизнес в Крыму и платит налоги в бюджет Российской Федерации.
Напомним, что согласно украинскому законодательству, любая коммерческая деятельность на оккупированных территориях, предусматривающая уплату налогов в бюджет страны-агрессора, может быть квалифицирована как финансирование государства-оккупанта.
Отдельным блоком заинтересованности СМИ к заместителю министра юстиции Андрею Гайченко является его имущество. Четыре квартиры в центре столицы, два паркоместа и два дома с полгектаром земли в пригороде Киева – оформлены на родителей чиновника, ученых. Отец Виталий Гайченко – биолог и радиоэколог, а мать Людмила Циндровская – археолог.