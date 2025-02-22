Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в Facebook аудиозапись, на которой, по его словам, советник президента Украины Владимир Зеленский Дмитрий Литвин дает указание городским советам до 28 февраля провести внеочередные сессии.



Сообщают Українські новини.

Главная цель – принятие обращения к президенту в его поддержку.

"Дает разнарядку всем городским советам до 28 февраля провести внеочередные сессии. И не для чего. А чтобы проголосовать обращение к Зеленскому с поддержкой", — написал Гончаренко.

На самой аудиозаписи говорится о необходимости консолидации вокруг главы государства, поскольку "международные расшатывания приобрели серьезную амплитуду".

"Поэтому, объединившись вокруг нашей общей цели относительно победы и то видение, которое есть у президента относительно победы, и нашей команды — оно общее. Поэтому очень большая просьба назначить внеочередную сессию, если не будет очередной до 28 февраля, и поддержать соответствующее обращение и направить его к президенту", — говорится в аудио.