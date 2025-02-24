Об этом пишут Украинские новости.



Работа издания «Украинская правда» финансируется за счет Томаша Фиалы, во владении которого находилась группа компаний Arricano, продолжающая вести бизнес во временно оккупированном Крыму. Попытки выхода из учредителей компании предпринимались уже после полномасштабного вторжения, когда обществу стало об этом известно.

Об этом пишет «Закон и бизнес» со ссылкой на официальный отчет Arricano Real Estate Plc.

Сотрудничество компании с рф дает законные основания для введения санкций в отношении Arricano и самого Фиалы. И именно с этим связана критика власти со стороны «УП», которую неоднократно ловили на манипуляциях информацией.

Так, в сентябре 2022 года Arricano Real Estate Plc опубликовала официальный отчет на сайте Лондонской фондовой биржи. В нем сказано, что группа работает с торговыми центрами в ряде городов, в том числе и в Симферополе, используя российский рубль как одну из валют. Также в отчете описаны особенности налоговой системы рф – как условия ведения бизнеса.

Таким образом, компания Фиалы собственноручно подтвердила, что имеет бизнес в россии и платит там налоги, которые затем идут на финансирование войны в Украине.

«Эксперты считают, что в таких действиях Фиалы и его вероятных сообщников усматриваются признаки уголовного правонарушения, в частности, предусмотренного ст.111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору)», - отмечает издание, обращаясь к правоохранителям с просьбой проанализировать изложенные факты и основания для введения персональных санкций к Фиале.