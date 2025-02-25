Также есть факт, что все негативные обращения на ее странице от обманутых поставщиков и клиентов быстро удаляют, оставляя только положительные отзывы от своих друзей и мужа. Но все же некоторые скрины раскрывают подлинную суть деятельности Ольги.

Как говорят ее близкие знакомые, она пытается каким-либо образом скрывать информацию о своих отношениях с ее новым мужем, чтобы и дальше получать помощь от своих поклонников. С первого взгляда это не укладывается в голове нормального человека, но не надо забывать, что Миколюк профессиональная инфоциганка, которая мастерски обманывает подписчиков на своей странице и присваивает чужие деньги.

Из официальных источников можно увидеть, что она уже имеет судебный иск, но всяческими способами пытается избежать ответственности за свою ложь. Интересно, что именно комментируя это дело в социальных сетях Миколюк прикидывается жертвой и с «нетерпением» ждет решения суда. Однако застенчиво забывает добавить, что ответчиком по этому делу, которое рассматривается в Соломенском суде г. Киева (№ 756/9877/23 ) есть именно она.

Интересно было также увидеть, как отзываются о ней другие люди, ранее контактировавшие с ней. Возможно увидеть, что люди, ставшие объектом ее больного поведения, также характеризуют Миколюк как неадекватную личность. Об этом свидетельствуют записи мобильного номера в телефонных книгах абонентов, с которыми она контактирует.

И это несмотря на то, что у нее раньше были проблемы с законом: у Николая судебный приговор за подделку документов, но не делает никаких выводов и продолжает использовать всюду свои схемы.

Как видим, постоянно нарушать закон, подделывая документы, обворовывать государство и частные компании — это смысл его жизни.