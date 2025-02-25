Об этом пишет сайт Акценты. Публикуем текст без поправок и комментариев.
На сегодняшний день есть много доказательств в СМИ о деятельности Миколюк и собраны подтвержденные факты о том, как она обокрала своих поставщиков, клиентов и государство .
Как подтверждение — реализуемая ею «схема», благодаря которой Ольга и ее «ХИМСНАБ» присвоила государственные деньги при закупках от АО «УКРПОЧТЫ» на общую сумму более 2,7 млн гривен. Суть указанной схемы заключалась в том, что Миколюк поставляла сомнительные по качеству антисептики по завышенной цене, а именно 740,00 грн. за один литр средства, а это $27,15.
Также одним из интересных интересных фактов является то, что на своей странице в Facebook Миколюк все время пишет, что она вдова, которую все время кто-то преследует. Но это еще одна манипуляция и ложь этой коварной женщины. Из открытых источников можно увидеть, что Ольга во второй раз развелась в 2019 году, ее прошлый муж убежал от нее с детьми в Венгрию. Но ловкая Миколюк не растерялась и в 2023 году еще раз вышла замуж. Но почему-то она не любит вспоминать в постах своего нынешнего третьего мужчину, с которым она активно занимается скупкой киевской недвижимости.
Только за 2024 год Миколюк со своим новым мужем приобрела недвижимость на общую сумму $500 000, обманывая своих любимых друзей подписчиков и поставщиков.
Также есть факт, что все негативные обращения на ее странице от обманутых поставщиков и клиентов быстро удаляют, оставляя только положительные отзывы от своих друзей и мужа. Но все же некоторые скрины раскрывают подлинную суть деятельности Ольги.
Как говорят ее близкие знакомые, она пытается каким-либо образом скрывать информацию о своих отношениях с ее новым мужем, чтобы и дальше получать помощь от своих поклонников. С первого взгляда это не укладывается в голове нормального человека, но не надо забывать, что Миколюк профессиональная инфоциганка, которая мастерски обманывает подписчиков на своей странице и присваивает чужие деньги.
Из официальных источников можно увидеть, что она уже имеет судебный иск, но всяческими способами пытается избежать ответственности за свою ложь. Интересно, что именно комментируя это дело в социальных сетях Миколюк прикидывается жертвой и с «нетерпением» ждет решения суда. Однако застенчиво забывает добавить, что ответчиком по этому делу, которое рассматривается в Соломенском суде г. Киева (№ 756/9877/23 ) есть именно она.
Интересно было также увидеть, как отзываются о ней другие люди, ранее контактировавшие с ней. Возможно увидеть, что люди, ставшие объектом ее больного поведения, также характеризуют Миколюк как неадекватную личность. Об этом свидетельствуют записи мобильного номера в телефонных книгах абонентов, с которыми она контактирует.
И это несмотря на то, что у нее раньше были проблемы с законом: у Николая судебный приговор за подделку документов, но не делает никаких выводов и продолжает использовать всюду свои схемы.
Как видим, постоянно нарушать закон, подделывая документы, обворовывать государство и частные компании — это смысл его жизни.
Надеемся, что информация, касающаяся хищения государственных средств в больших размерах, совершена Николюк Ольгой и ее ООО ОП «ХИМСНАБ» (код 38765465) заинтересует правоохранительные органы и Государственную налоговую службу Украины.