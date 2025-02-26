На фото бизнесмен Гарик Корогодский, галерист Наталья Заболотная, художник Анатолий Криволап, заместитель председателя правления Сбербанка Юрий Кацион, супруга главы НБУ Людмила Пышная, бизнесмен Тарас Демкура.



На благотворительные аукционы, проводимые под брендом Art Ukraine Gallery Людмила Пышная и ее муж глава НБУ Андрей Пышный приглашали личных друзей и бизнес-партнеров семьи – две трети гостей были именно от них.

Об этом заявила галеристка Наталья Заболотная в интервью " Фразе ", пишет сайт УНИАН .

Банкиры и бизнесмены участвовали в "тихих аукционах". К примеру, банкир Сергей Тигипко только за один лот – гитару заплатил 15 тысяч долларов в эквиваленте (около 600 тыс грн).

"Ее эксклюзивно к благотворительному аукциону я заказала у нашего известного художника Анатолия Криволапа как 100% благотворительный лот, а гитара была нам подарена производителем из Белой Церкви, который создает гитары преимущественно на экспорт", - пояснила Заболотная.

По ее словам, все средства поступали в благотворительный фонд Людмилы Пышной "Відчуй".

"Это было ее настойчивое условие. Я подумала: "Что здесь такого? Тем более у нее большая команда, которая этим занимается. Мы собрали 4,5 миллиона гривен. Из этой суммы 3,5 миллиона пошли на обустройство трех реабилитационных кабинетов в поликлинике "Охматдет". Это кабинеты, связанные с послеоперационной реабилитацией, кабинет для проверки слуха, и для послеоперационного восстановления младенцев. Они были крайне необходимы для "Охматдета". А вот куда делся еще 1 миллион гривен - мне никто так и не отчитался. Как и об остальных средствах, которые вероятно поступали на БФ", - отметила она.

Заболотная считает, что ее убрали из этого проекта как неудобного свидетеля, ведь определенные "донаты" были от друзей Пышных вне аукциона.

"Я только догадывалась, что они делали какие-то взносы. Наверное, именно поэтому меня и устранили, скажем так. По моему мнению, они убрали меня как свидетеля. Вероятно, чтобы я не контролировала движение средств и не спрашивала о людях, которые приходили на аукционы. Только сейчас, когда пазл сложился, я понимаю, что это, похоже, была хорошо продуманная многовекторная операция по рейдерскому захвату созданного мною галерейного пространства. И в этом Людмиле, как мне стало известно из открытых источников, якобы помог ее муж, наверняка воспользовавшись своим высоким служебным положением", - заявила Наталья Заболотная.

Напомним, ранее экс-руководительница "Мистецького арсенала" и основательница галереи современного искусства Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвинила жену главы Национального банка Украины Людмилу Пышную в рейдерстве.

"Когда мы начинали, она сказала, что ничего не понимает в галерейном бизнесе. Но конечно, не против зарабатывать с него. Единственное, что она пообещала - приводить людей, друзей и партнеров семьи, чтобы они покупали искусство. Это и была ее главная задача. А все остальное - мои обязанности. Я считаю, что Пышная совершила покушение на рейдерство. Она, как мне кажется, коварно присвоила себе мое художественное дело, наверное, желая единолично владеть галерейным пространством, которое я создала в разгар войны как социально-ответственный бизнес кейс. Как это еще назвать? Она, похоже - захватчица, этакий "путин в юбке": Пышная, я считаю, захватила мое дело во время его расцвета и сейчас использует все мои наработки, просто заменив название галереи. В том же пространстве по наработанным мной матрицам", - заявила Заболотная.