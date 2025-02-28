Об этом пишет сайт Закон и бизнес. Публикуем текст без поправок и комментариев.



Правоохранительные органы расследуют факты противоправных действий некоторых министров обороны в период 2005-2014 гг., которые заключались в организации незаконного вывода из управления ВСУ и последующего отчуждения вооружения и военной техники.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, это, в свою очередь, привело к снижению боеготовности, боеспособности ВСУ и обороноспособности государства и причинило тяжелые последствия.

Среди указанного проверяются действия бывшего министра обороны Анатолия Гриценко , который, находясь в должности в период с 4.02.2005 по 18.12.2007, принял ряд управленческих решений, вызвавших исключение из боевого состава ВСУ и последующую реализацию на внутреннем и внешнем рынках оз.

По имеющимся данным, речь идет, в частности, о:

152 единицы самолетов;

14 единиц вертолётов разных модификаций;

30 633 авиационных ракет и 1333 бомб;

3 современных станции радиотехнической разведки «Кольчуга»;

зенитно-ракетные комплексы: С-300ПС (1 ед.), БМ 9А33, БМ3 «Оса» (33 ед.), БМ 9М310, М1 «Бук М-1» (5 ед.);

зенитные управляемые ракеты (246 ед.);

203 мм самоходные пушки 2С7 «Пион» (5 ед.);