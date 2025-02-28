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Правоохранительные органы расследуют факты противоправных действий некоторых министров обороны в период 2005-2014 гг., которые заключались в организации незаконного вывода из управления ВСУ и последующего отчуждения вооружения и военной техники.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, это, в свою очередь, привело к снижению боеготовности, боеспособности ВСУ и обороноспособности государства и причинило тяжелые последствия.
Среди указанного проверяются действия бывшего министра обороны Анатолия Гриценко , который, находясь в должности в период с 4.02.2005 по 18.12.2007, принял ряд управленческих решений, вызвавших исключение из боевого состава ВСУ и последующую реализацию на внутреннем и внешнем рынках оз.
По имеющимся данным, речь идет, в частности, о:
152 единицы самолетов;
14 единиц вертолётов разных модификаций;
30 633 авиационных ракет и 1333 бомб;
3 современных станции радиотехнической разведки «Кольчуга»;
зенитно-ракетные комплексы: С-300ПС (1 ед.), БМ 9А33, БМ3 «Оса» (33 ед.), БМ 9М310, М1 «Бук М-1» (5 ед.);
зенитные управляемые ракеты (246 ед.);
203 мм самоходные пушки 2С7 «Пион» (5 ед.);
122 мм гаубицы Д-30 (55 ед.);
85 мм пушки Д-44 (250 ед.);
минометы калибра 82-120 мм (101 ед.);
боеприпасы калибра от 30 до 152 мм (851.928 ед.);
стрелковое оружие (576.389 ед.);
боеприпасы к стрелковому оружию (около 150 млн);
реактивные снаряды (5337 ед.);
другое военное имущество, которое могло быть отнесено к незыблемому запасу и мобилизационному резерву ВСУ и использовано в 2014 году во время наращивания боеспособности войск (сил) в зоне АТО.
Среди этого вооружения и техники были образцы, пригодные к боевому использованию, которые не производились в Украине, а именно:
не менее 184 танков Т-72 различных модификаций;
40 440 элементов защиты бронетехники;
свыше 2,7 млн единиц стрелкового оружия;
более 200 млн патронов разных калибров;
84 противотанковых управляемых ракет;
200 гранатометов;
почти 354 тыс. снарядов и выстрелов разного калибра;
4 самолета;
23403 управляемые и неуправляемые ракеты;
20 зенитно-ракетных комплексов;
4050 авиационных бомб со взрывателями;
43 авиационных пулеметов и авиационных пушек, а
См. также авиационные механизмы для боеприпасов.
Отмечается, что противоправные действия А.Гриценко сделали невозможным удовлетворение неотложных потребностей ВСУ и других военных формирований, возникших в связи с военной агрессией РФ в 2014 году. Таким образом, по оценкам правоохранителей, его действия фактически оказали иностранному государству — российской федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, содержащей признаки государственной измены.
По информации источника, готовится сообщение о подозрении А.Гриценко.
Издание продолжает следить за развитием ситуации и в ближайшее время опубликует результаты собственного расследования относительно несоответствия официальных доходов семьи Гриценко и Юлии Мостовой — супруги эксминистра обороны, главного редактора «Зеркала недели» — их расходам, собственности, недвижимости, земельным участкам и активам.
В частности, будет раскрыта информация о приобретении ими имущества за средства, незаконно выведенные из государственного бюджета в период, когда А.Гриценко занимал должность министра обороны.
Также расследование будет касаться детей семьи Гриценко-Мостовой, в частности 27-летнего сына, уклоняющегося от исполнения воинского долга и сына Алексея Гриценко, причастного к отмыванию средств и сделок с государственным и коммунальным имуществом и его фиктивной службой в армии в киевских ресторанах.
Кроме этого, будут представлены другие важные факты о деятельности семьи Гриценко, Ю.Мостовой, их расходах в США, собственности и земельных участках в Украине.