В 2022–2023 годах общественная организация «Спільна Мета» обратила внимание на проблему тарификации электроэнергии в так называемых «незаданных» домах, где жильцы вынуждены платить за электроэнергию по завышенному промышленному тарифу. Согласно постановлению государственного регулятора, в период военного положения ДТЭК обязан переводить такие дома по промышленному тарифу на гражданский, однако на практике компания пыталась сохранить завышенные тарифы.



Пишет сайт Подробности.

С появлением общественного совета ситуация стала меняться. Волонтеры «Общая цель» определяли дома, подпадавшие под действие завышенных тарифов, и инициировали юридические механизмы для перехода на гражданский тариф.

В 2023 году удалось наладить взаимодействие между инициативными группами владельцев домов, общественными активистами и представителями ДТЭК. Проведение встреч стало возможным благодаря позиции вице-мэра Филатова и главы военной администрации Олега Кипера.



«Вместе с директором одесского ДТЭК, Дмитрием Григорьевым, мы начали работать, – рассказал представитель «Общая цель» Артем Каспарян. – Поднимались вопросы, которые не решались годами, и нам удалось наладить диалог между жителями и ДТЭК. Однако через несколько месяцев любая инициатива полностью прекратилась: функционеры ДТЭК и Григорьев перестали выходить на контакт», – отметил он.

Активисты заявляют, что вернутся к тактике публичной критики ДТЭК, чтобы заставить монополиста возобновить работу с общественностью.