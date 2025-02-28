По данным официального документа ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ), в период с 25 января по 21 февраля 2025 года не был заключен ни один государственный контракт на закупку боеприпасов. За это время подписано 72 контракта на закупку беспилотных авиационных комплексов, дронов и воздушных мишеней.



Об этом сообщает издание kp.ua, пишет сайт Українські новини.

Это вызвало беспокойство в экспертной среде и военных, ведь именно в этот период ситуация на фронте требовала срочного усиления артиллерийского обеспечения.

Или это намеренная блокировка закупок боеприпасов?

Новый руководитель АОЗ Арсен Жумадилов, назначенный министром обороны Рустемом Умеровым, официально подписал этот документ, подтверждая, что поставки боеприпасов не осуществлялись. Это породило подозрения в искусственной блокировке закупок.

Политический подтекст?

Назначение Жумадилова на должность руководителя АОЗ состоялось на фоне масштабных кадровых чисток в Минобороны. В то же время, в военных кругах растут опасения, что реальные боевые нужды фронта могут сознательно игнорироваться, а закупки боеприпасов намеренно тормозятся из-за политических или коррупционных интересов.

Что дальше?

Пока Минобороны не комментирует ситуацию, эксперты призывают расследовать причины отсутствия контрактов на боеприпасы. Без артиллерийских боеприпасов ситуация на фронте может серьезно обостриться.



Так это обычная бюрократия или сознательный саботаж? Ответ должны дать ответственные лица.