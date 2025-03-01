Финансовый рынок всегда привлекал внимание не только инвесторов, но и мошенников, которые ищут способ нажиться на доверчивых людях.



Об этом пишет сайт Акценты.



Одним из самых известных деятелей этого сомнительного мира стал Дмитрий Леушкин – человек, чья активность в сфере псевдоинвестирования вызвала массу скандалов и оставил за собой след обманутых вкладчиков. Его аферы охватывали такие проекты как Forex-Trend, Panteon-Finance, Private FX, ShareinStock и Prime Broker, каждый из которых обещал доходы, но заканчивался потерей денег для инвесторов.

Откуда взялся Дмитрий Леушкин?

В финансовых кругах о Леушкине заговорили в период массового крушения псевдоброкерских компаний Forex-Trend и Panteon-Finance в 2014-2015 годах. Как и многие мошенники, он появился внезапно, но очень вовремя – именно в момент, когда инвесторы паниковали и искали хоть какую-то информацию о судьбе своих средств. Леушкин под видом «инсайдера» стал распространять якобы эксклюзивные данные о ситуации в компаниях, убеждая, что их крах временный, а проблемы можно решить.

Его истории были настолько детализированы, что многие поверили в их правдивость. Он говорил о секретных переговорах, помощи крупных инвесторов, таинственных денежных переводах с оффшоров и заговорах конкурентов. Его главным тезисом было то, что Forex-Trend и Panteon-Finance обязательно вернут деньги клиентам, нужно лишь подождать немного.

Манипуляции и создание блога «Финансы для друзей»

Чтобы усилить свое влияние, Леушкин создал блог «Финансы для друзей» , где развернул активную информационную кампанию. Он утверждал, что главная причина краха Forex-Trend – не мошенническая модель бизнеса, а «ошибки руководства» . Таким образом, он пытался убедить инвесторов, что компания не финансовая пирамида, а ее проблемы можно решить.

Однако ни один из его «инсайдов» не подтвердился. Напротив, ситуация становилась все хуже: выплаты вкладчикам прекратились, руководство Forex-Trend исчезло, а инвесторы остались с пустыми счетами. Однако это не помешало Леушкину продолжать свою деятельность.

Защита Павла Крымова и запуск Private FX

Одним из ключевых моментов в деятельности Леушкина была его активная поддержка Павла Крымова , основателя Forex-Trend и Panteon-Finance. Он пытался убедить общественность в том, что Крымов не причастен к исчезновению денег инвесторов. Более того, Леушкин даже встречался с Крымовым, записывал с ним интервью и публиковал материалы на своем блоге, оправдывая его действия.

Впоследствии стало ясно, что это было лишь подготовкой к новому мошенническому проекту Private FX . Он преподносился как «революционный брокер», который станет наследником Forex-Trend и поможет вернуть деньги пострадавшим инвесторам. Главной приманкой стала программа 1+1 , по которой люди могли получить дополнительные средства при новых инвестициях.

Но это была еще одна афера. Средства вкладчиков заморозили, выплаты стали выборочными, а доступ к счетам фактически исчез. В этот момент Леушкин просто отошел в сторону, заявив, что ему «это надоело». Это стало очевидным подтверждением того, что никаких денег у Forex-Trend у него не было, а вся его деятельность была направлена ​​на привлечение новых жертв.

Новые мошеннические проекты: ShareinStock и Prime Broker

Параллельно с Private FX Леушкин начал работать с платформой ShareinStock , где запустил проект SmartInvest . Он обещал, что все инвестиции застрахованы, и люди гарантированно получат свои деньги обратно. Однако после краха ShareinStock выплат не произошло, а Леушкин по-прежнему просто исчез.

В сентябре 2016 года он возглавил еще один сомнительный проект – Prime Broker , также связываемый с Павлом Крымовым. Однако и здесь история повторилась: вскоре после запуска Леушкин покинул компанию, поняв, что она близится к неизбежному краху.

«Прайм» – неоправдавшийся псевдоним

Помимо многочисленных афер Леушкин прославился своими многочисленными псевдонимами. Он известен под именами "Доктор Блэ", "Капитан Какаши", "Дурилка Леу", "Пухоль", "Беляш" и многими другими. Но особенно интересно его любимое прозвище – «Прайм» , что означает «лучший» или «главный».

Это подчеркивает его склонность к самовозвеличению. Он любил демонстрировать свою значимость, носил многочисленные награды и медали, источник которых оставался загадкой. В то же время в финансовой сфере его считают одним из самых опасных аферистов.

Мораль истории: не верьте хорошим обещаниям

История Дмитрия Леушкина – это еще одно упоминание о том, как легко манипулировать человеческим доверием. Он создал целую сеть афер, играя на надеждах и страхах инвесторов. Его методы были простыми, но эффективными: обещания высокой прибыли, прибегание к эксперту, дискредитация конкурентов и создание иллюзии прозрачности .

Сегодня появилась информация о том, что Леушкин планирует запуск нового проекта и активизирует свой блог. Очевидно, что он снова попытается найти доверчивых людей, которые поверят его очередным обещаниям. Удастся ли ему это сделать? Только время покажет. Но одно понятно: там, где есть легкие деньги, всегда будут те, кто захочет их забрать себе.