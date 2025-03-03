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В Украине уже три года продолжается кривая война с рф. Военные и руководство страны в режиме 24/7 отбивают атаки на внутреннем и международном фронтах, пытаясь сохранить государство, а в это время в Киевском национальном университете имени Т.Шевченко продолжают тихонько деребанить государственные премии, научные звания и должности.

Последний эпизод является едва ли не самым циничным. В чрезвычайно важные для Украины дни, когда Президент Украины Владимир Зеленский выехал из страны и прикладывает сверхусилия в тяжелой борьбе во время встреч с мировыми лидерами, формируя будущее нашего государства и Европейского континента, внутри страны Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук использует коррупционные связи для раздачи благ своим родственникам и партнерам, в частности государственной награды «Национальная премия Украины имени Бориса Патона».

Под давлением Руслана Стефанчука на получение государственной премии Бориса Патона продвигается жена Председателя парламента Марина Стефанчук, которая является профессором Научно-учебного Института права КНУ. «По стечению обстоятельств» Руслан Стефанчук по совместительству является председателем наблюдательного совета КНУ, а ректором КНУ является скандально известный друг семьи Стефанчук Владимир Бугров.

28 февраля под бешеным давлением Владимира Бугрова в Zoom состоялось в срочное заседание ученого совета Научно-учебного Института права КНУ, на котором была поддержана кандидатура Марины Стефанчук для получения премии Патона. Участники заседания рассказали, что им передали угрозы от Владимира Бугрова, что в случае провала голосования по Марине Стефанчук, им будут урезаны премии и прекращено любое содействие от ректората.

А уже на 3 марта в 14.30 в КНУ запланировано заседание Ученого совета университета под председательством экс-ректора Леонида Губерского, где на голосование будет вынесена кандидатура Марины Стефанчук. Для всего университетского сообщества это будет тестом на добропорядочность и настоящую автономность университета от влияния власти.



Кроме Марины Стефанчук 3 марта Ученый совет будет рассматривать еще и кандидатуру подружки ректора Владимира Бугрова, проректора Ксении Смирновой, которую жена ректора также хочет протолкнуть на получение премии Патона и которая во время войны регулярно возит ректора вместе с женой в заграничные командировки. Только в 2025 году было уже две таких командировки во Францию и Турцию.

Напоминаем, что это именно та Ксения Смирнова, которая в 2023 году пыталась незаконно получить звание «Заслуженный юрист Украины», по факту чего Национальной полицией было открыто уголовное производство. Это именно та Ксения Смирнова, которая с 2022 года едва ли не половину рабочего времени проводит за границей.

Показательно, что Владимир Бугров запугиваниями и угрозами смог склонить Институт права для поддержки Марины Стефанчук, но с Институтом международных отношений, профессором которого является Ксения Смирнова, такую сделку прокрутить не удалось. В Институте международных отношений понимают низкий уровень Ксении Смирновой как ученого и скандальность ее выдвижения на государственную премию и категорически не согласились на поддержку ее кандидатуры. Большинство профессорского состава института объективно имеют более весомые заслуги для получения государственных премий, чем Ксения Смирнова, которая с 2021 года основательно наукой не занимается, а только время от времени почитывает лекции для студентов. Кстати, как рассказывают в Институте права, Марина Стефанчук также довольно посредственного уровня ученый, которая в КНУ попала благодаря мужу и его другу Владимиру Бугрову.

Получив отказ от Института международных отношений, Владимир Бугров срочно реализовал противоречивую схему - организовал документальное оформление заседания Научно-экспертного совета НИЧ КНУ, которым 27 февраля была поддержана и выдвинута кандидатура проректора Ксении Смирновой на получение премии Патона. Законность такой схемы, мягко говоря, сомнительна. Не говоря уже о том, что решение Научно-экспертного совета было оформлено формально. Кроме этого большинство членов Научно-экспертного совета никогда не работали вместе с Ксенией Смирновой и не знают о ее «научных достижениях». Админперсонал НИЧ работает под давлением проректора по вопросам науки КНУ Анны Толстановой, которая верно служит Владимиру Бугрову и системно коррумпирует работников НИЧ щедрыми премиями и фиктивным участием в научных темах.

Уже в этот понедельник 3 марта перед членами Ученого совета и его Председателем Леонидом Губерским встанет дилемма: можно ли выносить на голосование и голосовать за кандидатуры на государственную премию Бориса Патона, которые вынесены с нарушением законных процедур и под давлением ректора Владимира Бугрова и проректора Анны Толстановой.

Под рекомендациями на выдвижение кандидатур еще должны стоять подписи первого проректора Владимира Ильченко и председателя постоянной комиссии Ученого совета по вопросам организации научной работы Сергея Выжвы, которых ректор привлек как соучастников своей аферы.

Не единственным КНУ ограничивается деятельность Руслана Стефанчука, который также лоббирует на государственную премию им. Бориса Патона других своих компаньонов:

Алексея Кота - директора Института правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины, который учился в Российской школе частного права при президенте рф, а его мать и подруга Руслана Стефанчука Наталья Кузнецова засветилась в тесных контактах с рф и сотрудничала с Сергеем Киваловым;

Андрея Гриняка - заместитель директора по научной работе Института правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины;

Артема Янчука - заместителя Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

Однако это уже тема для отдельного материала.