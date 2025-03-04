Недавно правоохранители задержали представителя НАБУ на производстве и сбыте наркотиков. Это свидетельствует о том, что Бюро компрометирует борьбу с коррупцией как таковую и нужно его перезагружать.



Об этом написал политический эксперт, юрист Михаил Шнайдер, пишут Українські новини..

«Государство ежегодно тратит более 2 млрд грн не просто на неэффективную организацию. НАБУ иногда вообще компрометирует борьбу с коррупцией как таковую. И НАБУ нужно перезагружать. Недавно – эдакого НАБУшника поймали на изготовлении и сбыте дешевой наркоты», – написал Шнайдер.

По его словам, источники предоставили видео общения этой личности с патрульными Нацпола.

«Герой»-разоблачитель на видео – один из подшефных Бюро Николай Масляк, которого поймали на сбыте десятков килограмм низкокачественного синтетического наркотика. Действовал он не один, действовали группой. Работали смело и открыто, потому что руководителем был – разоблачитель НАБУшник. Ежемесячно группа этого так называемого НАБУшника зарабатывала на наркотиках более 50 миллионов гривен. Делились ли с руководством – выясняется», – отметил эксперт.

Как отмечает автор, преступная группа варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен. Учитывая это, эксперт сформулировал ряд вопросов к руководству НАБУ.

«Можно ли таких людей привлекать к работе структуры? Как он проверялся? Почему НАБУ само не остановило эту деятельность по наркоторговле? И понесет ли кто-нибудь ответственность? В целом НАБУ менее чем за 10 лет своего существования из флагмана борьбы с коррупцией превратилась в типичный образец постсовковой структуры с соответствующим набором», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, такое развитие событий логично, если учитывать последние скандалы вокруг НАБУ.

«Что говорить о рядовом обличителе, если элита НАБУ – ее детективы, бегут из Украины в другое государство вместе с гостайной; если детективы перед увольнением сливают публично все внутренние расклады; если за 10 лет существования общество не услышало ни одного отчета руководителей Бюро перед парламентом, которому они должны отчитываться», – резюмировал Шнайдер.