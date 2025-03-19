Заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что россия не наносит ударов по больницам и энергетике в Украине, является признаком государственной измены и играет на руку путину.



Об этом заявил эксперт Валентин Гладких, пишет сайт Украинские новости.

«На российском телевидении с радостью цитируют выступление Порошенко и говорят, что наконец-то он «решился на немыслимое – рассказать правду о действиях росии». Что это, если не государственная измена?» – заявил Гладких.

По его мнению, подобные заявления Порошенко связаны с его тесными контактами с рф.

«Такие заявления Порошенко – еще один повод вспомнить о его давних контактах с рф: «жму руку, обнимаю» путину; торговлю углем с ОРДЛО; украденную вместе с Медведчуком трубу; завод, работавший в россии даже во время войны; и 38 млн. евро, которые ему передавали из Москвы на подкуп избирателей в 2019 году», - отметил Гладких.

Также он напомнил, что рф регулярно атакует и разрушает гражданские объекты в Украине. И предположил, что подобные заявления Порошенко делает на основе данных своих сыновей, которые уклоняются от службы в армии за границей.

Напомним, в феврале СНБО ввел санкции по отношению к ряду украинских олигархов, среди которых и Порошенко. Основанием для этого стали его действия во вред государственным интересам Украины. В частности, открытое уголовное дело о госизмене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф позволил «Центрэнерго» покупать уголь у «ЛДНР», его участие в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, в период, когда готовились Харьковские соглашения, а также сотрудничество с рф.

В частности, правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко относительно госизмены, касающиеся его бизнеса в рф, платившего миллионные налоги в российский бюджет. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать принадлежавший Порошенко «Севморзавод» в обмен на то, что город признали российским.

Также Порошенко подозревается в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту рф оставаться в украинском Крыму.