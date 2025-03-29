Во время полномасштабной войны в Украине появилось немало мошенников, спекулирующих на доверии людей, прикрываясь патриотическими лозунгами, сложными терминами и громкими обещаниями. За показной преданностью и красивыми словами часто скрывается правда, что шокирует и вызывает отвращение.

Как сообщает сайт Акценты, об этом говорится в расследовании издания Власти.нет.

Одним из таких персонажей является Сергей Сотниченко - российский аферист, сторонник путинского режима и спонсор псевдообразований "л/днр". Он создал себе образ эксперта криптовалютного рынка, воина ГУР и образцового гражданина.

Однако за этой тщательно выстроенной маской якобы преданного патриота скрывается циничный манипулятор и мошенник с российским паспортом. Используя коррупционные связи, Сотниченко даже сумел обеспечить себе "крышу" среди украинских чиновников.

О том, как россиянин и классический мошенник Сергей Сотниченко умудрился получить украинский паспорт, удостоверение работника ГУР и организовать преступный картель на территории Украины, читайте подробнее в нашем материале.

«Пропаганда «путинизма»»

Из открытых источников о Сотниченко известно немногое. Родился в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации 1 октября 1989 года. С шести лет проживал в Туапсе, Краснодарском крае. Школу окончил в 2004 году.

Далее – информационный вакуум. Нигде не учился и не работал. В 2008 году переехал в Евпаторию, где, по его словам, в 2010 году начал изучать технологию блокчейна. В том же году якобы поступил в высшее учебное заведение.

А потом еще интереснее: в 2011 году проживал в Санкт-Петербурге, но в то же время возглавил общественную приемную партии "Гражданская платформа" в Туапсе. Эта партия поддерживала путинизм, а также выступала за очищение россии от так называемых «не россиян».

«Он вообще очень любит русский фольклор и все, что связано с Россией, постоянно ностальгирует по своей жизни там. В России у него прозвище "Коливан", которое он взял из русского фольклора о "Трех богатырях". Но он даже назвал своих детей в честь персонажей из этих сказок», — рассказывает источник из близкого окружения.

В 2015 году Сергей Сотниченко переехал в Киев. По данным наших источников, в Украину он попал незаконно из-за временно оккупированных территорий так называемых ЛДНР.

«На тот момент он находился в розыске Интерпола, но каким-то чудом, согласно информации в документах, он въехал в Украину через белорусский КПП «Новые Яриловичи» в Черниговской области. Хотя на самом деле в Украину он въехал именно через оккупированные территории ЛДНР, где смог «нарешать» себе въезд», — рассказывает источник.

Период пребывания Сотниченко в Киеве является одним из самых насыщенных и важных в его биографии, поэтому на нем акцентируем внимание.

По данным источников, в Украине Сотниченко занимается теми же мошенническими схемами, что и в России, в частности, операциями, связанными с криптовалютой. Не имея ни профессионального образования, ни лицензии Национального банка Украины он фактически возглавил организованную группу «С1К».

«Эта "шарашкина кантора" работает под прикрытием сети конвертационных центров, действующих не только в Украине, но и в России (включая Санкт-Петербург и Москву) и других странах бывшего СНГ. В частности, в Киеве у него по меньшей мере два таких центра: первый по ул. Евгения Коновальца, 26А, рядом с его домом, второй по ул. Пирогова, 4/26» , - рассказывает источник издания.

По его словам, эти центры занимаются отмыванием средств, полученных незаконным путём. Деньги, проходящие через эту сеть, направляются на поддержку террористической деятельности в так называемых Л/ДНР и на финансирование лиц, связанных с властями России.

"Ежемесячная прибыль группировки составляет до $500 000. Из этой суммы около $15 000 регулярно выделяется на взятке для тех, кто обеспечивает "безопасность" этих центров", - добавляет источник.

Виды услуг, предоставляемых организацией «С1К»:

”Обнал”



Организация специализируется на быстром и эффективном выводе наличных из крупных сумм, хранящихся на банковских счетах или в криптовалюте.

Схема: Через сеть теневых обменников и подставных компаний (в частности, зарегистрированных за рубежом), средства переводятся в наличную форму.

• Процент: Комиссия за услугу составляет 3-5% в зависимости от суммы транзакции и уровня сложности операции.

• Клиенты: Коррумпированные чиновники, бизнесмены с серыми доходами, преступные группировки.

"Перестановки" средств по всему миру

Организация Сотниченко предоставляет услуги по анонимным международным финансовым транзакциям, используя сложную сеть банковских счетов, криптовалютных адресов и подставных компаний в разных странах, включая:

• Россию (РФ) и Белоруссию (РБ). Свои услуги для государств агрессорок, Сотниченко предоставляет через Даркнет.

• ЕС и США: использование юридических лазейок и нелегальных схем для сокрытия происхождения денег.

• Оффшорные зоны: перевод средств в юрисдикции, которые не сотрудничают с международными финансовыми органами.

P2P-транзакции (переводы от физического лица к физическому лицу)

Благодаря широкой сети "доверенных" клиентов и подставных лиц преступная организация обеспечивает:

• Мгновенные переводы между физическими лицами с учетом избегания банковских проверок.

• Маскировка крупных сумм под личные переводы.

• Работа с популярными платформами, такими как Wise, Revolut, Payoneer, а также прямые криптовалютные переводы

• Обслуживание игорного бизнеса

• Обслуживание наркобизнеса

Покупка безналичных средств (“безнал”)

• Схема: Наличные деньги вносятся через подставные компании или нелегальные обменники, после чего клиент получает на свой банковский счет "чистые" безналичные средства. Для этого используются счета компаний с фиктивными договорами о предоставлении услуг или купле-продаже.

• Комиссия: в среднем 5-7% в зависимости от объемов и уровня риска.

• Клиенты: Уклоняющиеся от налогообложения предприниматели крупные бизнес-группы, связанные с коррупцией.

Завод/вывод средств в криптовалюту



Одно из ключевых направлений деятельности – обеспечение быстрого и безопасного ввода или вывода средств в криптовалюту. Это позволяет клиентам скрыть происхождение денег и избежать финансового мониторинга.

• Завод в криптовалюту: Наличные или безналичные средства переводятся в криптовалюту (например, USDT, BTC, ETH) через нелегальные обменники.

• Вывод из криптовалюты: Криптовалюту обменивают на наличные деньги или переводят на банковские счета подставных лиц или компаний.

• Особенности: Использование сетей TRC-20 (TRON) для минимизации комиссий и избегания слежения.

• Клиенты: Бизнесы, желающие избежать уплаты налогов, коррупционеры, преступники, связанные с контрабандой и наркоторговлей.

Обслуживание колл-центров (мошенничество и серый бизнес)

Организация обеспечивает бесперебойное финансовое обращение, работу с оффшорами и подделку документов для регистрации колл-центров, специализирующихся на:

• Обман граждан через телефонные мошенничества.

• Принуждение к инвестициям в фиктивные проекты.

• Продажи фейковых финансовых продуктов.

• Использование криптовалютных платформ для перевода средств от жертв мошенничества.

Обслуживание зернотрейдеров

Отдельное направление деятельности Сотниченко касается сельскохозяйственного бизнеса, в частности, зернотрейдеров. Организация помогает им уклоняться от налогов и скрывать реальные объемы экспорта.

• Схемы:

• Подлог таможенных деклараций для занижения стоимости товара.

• Использование оффшорных компаний для получения платежей за экспорт.

• Перевод денег через криптовалюту во избежание банковского контроля.

"Реакция правоохранительных органов"

Такие дерзкие махинации не остались без внимания украинских правоохранителей. Во время полномасштабного вторжения Сотниченко стал фигурантом уголовного дела сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные частями 3 статей 368 и 369, частью 2 статей 200 и 258-5, а также частью 3 статьи 209 УК Украины.

«Это достаточно серьезное обвинение, и следствие официально вроде бы продолжается. Однако неофициально стоит на паузе, никаких следственных действий не проводится», — рассказывает источник в правоохранительных органах.

Причины такой инертности следствия остаются неизвестными.

«Украинское гражданство для семьи»

В то же время, в этом уголовном производстве фигурирует также жена Сотниченко — Эмма Шекоян.

«Там все так же, как и с Сотниченко: дело не двигается, как очарованное, но формально расследование продолжается», — отмечает источник в правоохранительных органах.

Подобные ситуации, когда все нарушения остаются безнаказанными, характерны для биографии Сотниченко. Одной из самых дерзких его афер стало получение украинского паспорта для себя и членов своей семьи.

По словам источников, часть средств, полученных от деятельности преступной группы С1К, Сотниченко тратил на создание имиджа и рекламу собственного имени, пытаясь легализоваться в Украине.

«Его главная цель была получить украинское гражданство и полностью зачистить с информационного пространства упоминания о том, что он россиянин. Поэтому в СМИ о нем пишут "эксперт криптовалютного рынка". Это все заказные публикации, оплаченные «грязными» деньгами. Он обычный мошенник и наркоман », – отмечает источник.

В конце концов Сотниченко достиг своего и стал гражданином Украины. Однако его гражданство длилось недолго. Получив украинский паспорт, он «забыл» избавиться от российского гражданства, поэтому впоследствии был лишен украинского паспорта.

Не менее возмутительным фактом является то, что гражданство Украины получили также супруга Сотниченко Эмма Шекоян и ее мать Елена Саргсян.

По данным источников, Эмма Шекоян и ее мать обошли все предусмотренные законом этапы обретения гражданства, но получили украинские паспорта.

«Можно долго объяснять это на юридическом языке, но, говоря проще, жена и теща Сотниченко получили украинские паспорта с доставкой на дом, без прохождения каких-либо законных процедур и этапов», — говорит источник.

«Ветеран неизвестного фронта»

Для создания образа искреннего патриота Украины гражданин России Сотниченко не жалел ни денег, ни усилий. Для кульминации своего образа он якобы ушел на фронт. По данным источников, реальный «котел», где «служит» этот «отважный воин», это киевские развлекательные заведения.

«У него есть контракт с ГУР МОУ, он даже получил благодарность от СНБО, медаль и наградный пистолет, хотя он — гражданин государства, развязавшего войну против Украины. Теперь ходит по Киеву и кичится этими наградами», — сообщает источник.

Такие привилегии, по словам источника, Сотниченко получил благодаря дружбе с влиятельными представителями правоохранительных органов, которую он выстраивает исключительно из-за «щедрых подарков» и участия в коррупционных схемах.

«Метод Сотниченко прост: он убеждает влиятельных лиц отдать ему свои сбережения, обещая, что сможет их приумножить и вернуть с прибылью в 30%. Все выглядит как дружеская помощь или взаимовыгодное соглашение. Но постепенно правоохранитель, сам того не замечая, становится частью схемы, из которой очень трудно выйти», — добавляет источник.

Таким образом, Сотниченко не только сумел легализоваться в Украине, но и получил доступ к ресурсам и защите от отдельных представителей государственной системы, используя для этого мошеннические схемы и подкуп.