Об этом пишет сайт Українські новини.



Компания ООО "КТД-Юпитер" из KTD Group (ТМ "Saturn") Александра Громыко имитирует производство БПЛА и поставляет в ВСУ китайские изделия, сообщают журналисты "КП" в своем расследовании. На бумаге - "высокоточная украинская техника", а согласно расследованию - китайские дроны с иероглифами, ввезенные через Чехию, без камер, без пультов, без электроники, свыше $100 000.

Одна из моделей, продаваемая как украинский DEFIANT HUNTER, идентична дрону, сертифицированному в России, который производит компания, связанная с родственником Путина — Александром Путиным.

Журналисты обращают внимание, что компания Громыко не делится фотографиями готовых БПЛА или процесса производства, что можно объяснить строгими мерами безопасности. Но все фотографии - это либо фотографии с сайтов указанных китайских производителей, либо фотографии, которые публиковал сам Громыко и на которых "украинские беспилотники" собирают китайцы в производственных помещениях с обозначениями на китайском.

Поскольку с сентября 2023 года правительство Китая официально запретило экспорт беспилотных летательных аппаратов двойного назначения, то в цепи поставок "украинских" БПЛА появилось еще одно звено — чешское KTD iHome sro По данным расследователей, изделия закупаются в Китае, поставляются в Чехию, получают новые названия Украины.



"Именно через чешские компании или партнерские структуры техника переправляется в Украину, обычно с переквалификацией товара (например, в "сельскохозяйственный дрон"), или из-за изменения таможенных кодов. Это позволяет обходить как китайские ограничения, так и украинское таможенное наблюдение, оставляя минимум официальных следов. Так "китайское" становится "украинским", - объясняют журналисты.