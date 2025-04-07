Об этом пишет украинский журналист, военный корреспондент, общественный деятель Роман Бочкала на своей странице в Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

"Вчера у нас были встречи с британскими партнерами. Везем партию броневиков в Украину с UK 🇬🇧 Проинспектировали машины, сели пить кофе. Заговорили о ситуации в Украине", - по словам Бочкалы он общался с иностранцами и речь зашла о коррупционном скандале с Комарницким.

"На самом деле, в Великобритании тоже часто бывают политические скандалы. И коррупционные также случаются. Но местные политики крайне редко ставят личные интересы выше общественных и политической традиции. Уверен, если бы такой скандал случился с мэром Лондона - он бы на второй день пошел в отставку. заставили написать заявление.

А что происходит в Киеве? Я не очень в контексте вокруг мэрской тусовки. Набрал пару шарящих друзей. Говорят ситуация следующая. Никто никуда уходить не собирается”, - пишет Бочкала

По его информации, партии УДАР запретили голосовать за снятие секретаря горсовета Бондаренко.

"Даже поименное голосование депутатов от партии УДАР за снятие секретаря Киевсовета - речь тоже не идет. Речь идет только о борьбе за власть. За кресла и за потоки. Все как всегда. А все обвинения - это дураки какие-то и конкуренты", - подытожил Бочкала.





Напомним, как говорится в расследовании Bihus.info. секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и глава земельной комиссии Михаил Терентьев согласовывали повестку дня со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким.



Согласно обнародованным записям, Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.



Напомним, НАБУ подозревает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, заместителя председателя КГГА Петра Оленича, главу земельной комиссии Михаила Терентьева в возможных коррупционных схемах в земельной сфере в 2023-2024 годах.

Следствие считает, что Комарницкий с помощью заместителя главы КГГА и главы земельной комиссии организовал схему незаконного завладения землей в Киеве, которая заключалась в регистрации несуществующих зданий на перспективных земельных участках, чтобы получить их в обход процедуры торгов. В результате из собственности территориального общества Киева незаконно была выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.