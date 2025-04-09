Об этом пишет сайт Hyser. Публикуем текст без правок и комментариев.



Представьте себе: страна в огне на войне, военные отдают свои жизни на фронте, волонтеры жертвуют последним, а между тем некоторые видят в войне исключительно прибыльный бизнес: покупают квартиры стоимостью в сотни тысяч долларов и ведут бизнес, поставляя некачественные моющие средства для госпредприятий по завышенным ценам. Более того, сами моющие средства производятся чуть ли не в гараже с привлечением детского труда, а героиня этой статьи еще и получает приговор суда за мошенничество и подделку документов. Волонтерская деятельность этого человека вызывает невероятное количество вопросов, ведь карта, на которую собираются деньги, идет на посещение ресторанов. Но это не всё! Находясь в Вооруженных Силах Украины, она активно разворачивает информационную кампанию против президента Украины. Звучит дико? Впрочем, именно так работает военнослужащая – Ольга Миколюк.



предпринимательница Ольга Миколюк, осужденная за мошенничество, в настоящее время служит в Вооруженных силах Украины, откуда проводит информационную политику по подрыву института президентства Украины. Фото из Facebook

Война как возможность заработать деньги

На фоне информационной борьбы, когда наше государство находится под давлением врага, где каждое слово может стать оружием, мы сталкиваемся с прискорбным явлением профессиональной деградации. Военнослужащий, который должен быть щитом государства, превращается в информационного диверсанта собственной страны. Речь идет о военнослужащем 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск Украины Ольге Миколюк.

Изучая прошлое Ольги в информационном пространстве, редакция обратила внимание на весьма неоднозначную репутацию последней. Коммерческое прошлое Миколюка неоднократно упоминалось в отечественных и зарубежных СМИ: либо в контексте хищения средств при поставках некачественной продукции государственным предприятиям в период пандемии, либо причастности к лицам, которые осуществляли волонтерские сборы по банковской карте последнего и присваивали средства для собственных нужд, либо о «свежей» судимости за подделку документов.

В частности, редакция обратила внимание на большое количество постов Миколюк на ее странице в Facebook, в том числе в рабочее время, посвященных совершенно разным аспектам общественной жизни. В нем есть все: от размышлений о вечном до личных предпочтений ее семьи.

За время службы Миколюк систематически публикует посты с критикой руководства страны, открыто называя президента «социопатом», «кокаинистам» и требуя принудительного лечения главы государства. Однако пренебрежение к институту президентства в Украине – это активная игра на стороне врага Украины – Российской Федерации, и этим должна заниматься СБУ. Такая публичная риторика во время войны имеет признаки информационного саботажа, направленного на деморализацию общества и военных. Наверное, здесь прослеживается русский след.







Ольга Миколюк ставит под сомнение легитимность института президентства в Украине, который имеет признаки информационной диверсии, направленной на деморализование общества и военнослужащих. Фото из Facebook







Армия как шоу-бизнес: риски будущего

Худшим последствием таких действий является трансформация самого представления о службе в Вооруженных Силах Украины. Если правоохранительные органы и командования не отреагируют, армия может превратиться в площадку для блогеров, которые будут зарабатывать не подвигами на фронте, а лайками в социальных сетях.

Особенно цинично выглядит публичное позиционирование себя в качестве военнослужащего на передовой, и это на фоне откровенной имитации служебной деятельности. Женщины на передовой рискуют жизнью, а кто-то превращает службу в армии в личный медиапроект.

Стоит подчеркнуть, что это не просто нарушение служебной этики. Это осознанный выбор информационной войны против собственного государства, манипулятивная стратегия, которая оказывает деструктивное воздействие на общественное сознание и формирует негативное отношение к украинской армии в сознании общества.

Более того, Миколюк позволяет себе давать оценку действиям президента Украины – главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Именно в своем видео, выставленном 22 февраля этого года и размещённом на ее странице в Facebook, она говорит (прямая речь) о выстреле актера, который играет роль Президента перед своим собственным народом.

Все это уже не просто личная позиция Миколюк – это ее осознанный выбор, граничащий с государственной изменой. Одно дело, когда блогер Миколюк наращивает свою аудиторию, размещая посты для тех, кто хочет ее «лайкнуть», и совсем другое, когда военнослужащий Миколюк, использует свое служебное положение для раскрутки своей страницы в Facebook.

Каждый, кто носит форму, должен быть не блогером, а в первую очередь ЗАЩИТНИКОМ, так как служба Родине – это не шоу, не возможность заработать лайки и деньги. Это честь, достоинство и ответственность своих поступков.

Но анализируя содержание этой военнослужащей, возникает вопрос, чем именно она занимается на военной службе и за что государство платит ей зарплату. Доказательством тому служит то, что она декларирует в своих должностях собственную зарплату – 55 тысяч гривен на фоне ежедневной информационной активности. То есть вместо выполнения боевых задач на передовой, где каждая секунда пользования мобильным телефоном может стоить жизни, мы имеем непрерывный поток саморекламы, роликов и постов о чем угодно ради увеличения аудитории и “лайков” ее постов.

Урок обществу: кому мы доверяем?

Ситуация с Миколюком – яркий пример того, насколько важно критически оценивать деятельность волонтеров и военных, которые активно публикуют посты о своих заслугах. Общество должно научиться отличать реальную помощь фронту от псевдо волонтерства, которое направлено на личное обогащение. Только так можно остановить мошенников, паразитирующих на войне.

Сегодня правоохранительные органы и командование Вооруженных Сил Украины должны срочно проверить приведенные факты относительно деятельности военнослужащего 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Украины Ольги Миколюк. Безнаказанность таких лиц угрожает национальной безопасности и ставит под вопрос доверие ко всему волонтерскому движению. Только быстрая и жесткая реакция властей способна восстановить доверие граждан и остановить позорные схемы, выстроенные на войне.