Об этом пишет сайт Стопкор.



Жена-нотариус бывшего антикоррупционного советника мэра Киева Виктора Домагальского может быть причастна к схемам по оформлению аренды коммунальных участков по завышенной стоимости

В конце марта громкий резонанс в столице повлекло за собой расследование проекта Bihus.Info: журналисты обнародовали прослушивание депутатов Киевсовета, должностных лиц КГГА и других участников неформальной группы так называемого "смотрящего по Киеву" Дениса Комарницкого. В частности, из записей стало известно о подробностях "туалетной" схемы, при которой разворовывались земли столицы. Тему подхватили другие медиаресурсы и эксперты и обнаружили новые интересные детали, которые могут касаться бывшего антикоррупционного советника мэра Виктора Домагальского.

Итак, что же упустил Бигус? Издание "Информатор" вспоминает обещания столичного мэра и его команды, которые так и не были исполнены на протяжении всей каденции. В частности, речь идет и о так называемой концепции "нулевой терпимости к коррупции" и проведении аудита.





" Скандалы и политический кризис, охватившие Киев в последнее время, оставляют немало вопросов к качеству управления столицей, да и к самому городскому председателю. Ни "дела Комарницкого", ни многочисленных коррупционных и имущественных скандалов, ныне сопровождающих жизнь чиновников из КГГА, даже близко не было в планах руководства городом, когда оно в первый раз ". – отмечает редактор издания Богдан Пономаренко.

В свою очередь активист и правозащитник, ветеран ВСУ Олег Симороз в своем фейсбуке обращает внимание на фигуру еще одного важного персонажа в этой цепочке – бывшего советника мэра именно по антикоррупционным вопросам – депутата-"ударовца" Виктора Домагальского.





По данным активиста, Домагальский зарегистрировал благотворительный фонд "Объединенные для Украины" ("United for Ukraine"), руководителем которого стала его помощница Анастасия Спасских, а сам Домагальский остался учредителем.

Далее собираются деньги, в том числе с иностранцев и крупных украинских компаний. Затем за эти средства закупаются "пасхальные пайки" и господин депутат в своем округе раздает эти куличи по списку с обязательными анкетными данными его избирателей. Старое доброе засевание округа под видом "благотворительной деятельности". лет », – отмечает правозащитник в своем сообщении.

Команда СтопКора проанализировала годовую декларацию Виктора Домагальского и обнаружила, что столичный депутат вместе с супругой – Аллой Майоровой – владеет тремя земельными участками в Киевской области суммарной площадью более 4000 кв. м, жилым домом более 200 квадратов в Бучанском районе и целым автопарком из легковых авто, баги и мотоциклов.











Примечательно, что Майорова Алла Викторовна, указанная в декларации эксрадника мэра как жена, работает частным нотариусом в Шевченковском районе столицы, а также входит в Совет адвокатов города Киева. Именно она, по данным инсайдерских источников, может быть важным звеном вышеперечисленных "туалетных схем", о которых пишут медиа.

В частности, именно Майорова, как свидетельствует выписка из Государственного реестра прав, одно время оформила договоры аренды на коммунальные земельные участки – к примеру, по ул. Лагерная 46/48-В для ЧП "Валентина 92".

Эта фирма, по данным реестров, принадлежит ряду лиц, среди совладельцев – Валентина Федорук



и Андрей Посохов В свою очередь, Посохов также является основоположником "Будгруп Элит" "Антикор", ООО "Кингста" и ООО "Стройгрупп Элит", очевидно, связаны между собой и входят в орбиту сразу нескольких лиц, оказывающих значительное влияние в столице.











В частности, речь может идти о фигурантах уголовного дела о совершении ряда преступлений в сфере земельных отношений – экс-заместителя председателя КГГА Петра Оленича, председателя комиссии Киевсовета по вопросам градопланирования, архитектуры и земельных отношений Михаила Терентьева (фракция "Удар") и других. Издание связывает эти структуры с так называемой "туалетной схемой".

Когда десятки "соток" земли или даже целые гектары передаются под небольшие гаражи (иногда даже не капитальные), мусоросборники и прочие "собачьи будки" на несколько десятков квадратных метров, или вообще под имущество, которое существует только "на бумаге". Эта схема применялась городским властям для того, чтобы хозяйствование пришлось бы платить "кругленькие суммы" в городской бюджет ", - предполагают авторы материала.

Так что же такое "нулевая толерантность к коррупции" по-кличковски? Не ситуация ли, когда жена депутата от партии "Удар" и по совместительству бывшего советника по вопросам предотвращения коррупции мэра Киева – Виктора Домагальского – одним из тех нотариусов, которые "закреплены" за Департаментом земельных ресурсов КГГА и оформляют договоры аренды на земельные участки по всему городу, конфликтом интерес?