Графіки відключення світла в Кропивницькому на тиждень з 9 по 15 листопада передбачають планові знеструмлення через технічне обслуговування мереж. Комунальники назвали, які вулиці лишаться без електроенергії.

Графіки відключення світла в Кропивницькому на цей тиждень знову оновилися - планові роботи на електромережах охоплять кілька вулиць обласного центру. Енергетики назвали конкретні адреси та години знеструмлень, тож мешканцям варто заздалегідь підготуватися.

Йдеться про планові відключення, пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання. Світло вимикатимуть щоразу з 08:00 до 17:00 - тобто без електропостачання окремі будинки лишатимуться близько дев'яти годин поспіль.

Про це повідомляє сайт «Кіровоградобленерго». Основні роботи заплановані на 10 та 11 листопада - обидва дні адреси однакові.

Де не буде світла 10 і 11 листопада

10 та 11 листопада з 08:00 до 17:00 знеструмлять такі адреси у Кропивницькому:

вул. Садова: 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 112А, 114, 114А, 143, 90К, 92, 94, 96, 96А, 98, 98А;

вул. Бобринецький шлях: 58/49, 60/32;

вул. Світлани Барабаш: 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47;

вул. Дорогого Семена: 13, 14/16, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Зверніть увагу: найбільше адрес у списку займає вулиця Садова - там відключення торкнеться понад 20 будинків. Мешканцям цих адрес радять зарядити телефони та павербанки ще з вечора.

Що буде далі

Наступне планове відключення у Кропивницькому відбудеться 16 листопада - ця дата вже виходить за межі тижня з 9 по 15 листопада. Того дня з 08:00 до 17:00 без світла лишаться окремі будинки на вул. Бобринецький шлях (90), пров. Санаторний (55), а також великий перелік адрес на вул. Миколи Міхновського (6-9, 11-32, 33а, 34-58 та інші), пров. Бережний (1, 1а, 2, 4-9, 10-26, 16а, 28, 29) та пров. Масляниківський (24).

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